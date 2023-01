Als ausgesprochenes Nobelviertel gilt Chelsea in London und nicht Ajax in Amsterdam, Rapid in Wien oder Lazio in Rom.

Chelsea ist ein Stadtteil im Westen von London (UK). Das Viertel befindet sich zwischen dem Sloane Square und der Themse als der südlichen Grenze. Der Stadtteil gehört zum Stadtbezirk Royal Borough of Kensington and Chelsea. Der gleichnamige Fußballclub FC Chelsea ist jedoch im Stadtteil Fulham beheimatet.