Die Münchner Fußballstars können ihren Weihnachtsurlaub genießen. Zum Jahresabschluss bejubeln sie ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg, dessen dramatischer Sinkflug unter Florian Kohfeldt anhält. Lewandowski stellt einen Torrekord auf. Ein schwaches Ende des Jahres 2021 für den VfL Wolfsburg. Es lief aber schon besser. 2009, 2015, 2021: Wer qualifizierte sich zuletzt mit schöner Regelmäßigkeit alle sechs Jahre für die UEFA Champions League? Der VfL Wolfsburg qualifizierte sich 2009, 2015 und 2021 für die UEFA Champions League.

Die torhungrigen Bayern-Stars um 43-Tore-Rekordler Robert Lewandowski verschwanden schnell in der Kabine. Eine Ehrenrunde vor jubelnden Fans musste zum Jahresende wegen Corona in der leeren Allianz Arena ausfallen. Herbstmeister FC Bayern München hat es im 400. Bundesligaspiel von Thomas Müller zum Jahresabschluss gegen den Krisenclub VfL Wolfsburg noch einmal krachen lassen. Drei Tage nach dem 5:0-Schützenfest beim VfB Stuttgart beendeten die in dieser Saison extrem torhungrigen Münchner Fußballstars am Freitagabend die Hinrunde mit einem standesgemäßen 4:0 (1:0) in der zuschauerlosen Allianz Arena. 56 Treffer nach einer Halbserie sind Rekord.

Jubilar Müller konnte schon in der 7. Minute sein 134. Tor in der Fußball-Bundesliga bejubeln. Der Ur-Bayer staubte erfolgreich ab, nachdem VfL-Keeper Koen Casteels einen Flatterball von Serge Gnabry nach vorne abklatschen ließ. Das erste Tor von Dayot Upamecano im Bayern-Trikot legte Müller zudem auf (57.). Der agile Leroy Sané erhöhte mit seinem sehenswerten Distanzschuss auf 3:0 (59.).

Ein später Jubelabend war es für Robert Lewandowski. Der Pole jagte seinen 43. Bundesliga-Tor im Jahr 2021 bis zur 87. Minute vergeblich nach, dann traf er nach Vorarbeit von Jamal Musiala. Zuvor drosch er den Ball aus guter Position drüber (66.) und schoss auf Zuspiel von Gnabry VfL-Torwart Casteels an (76.). Lewandowski überbot damit die Bestmarke der kürzlich verstorbenen Bayern-Legende Gerd Müller, die 1972 ebenfalls 42 Tore im Münchner Trikot erzielt hatte.

dpa