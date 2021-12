WestLotto wünscht frohe Weihnachten

Liebe Freunde von WestLotto,

der Zauber der Weihnachtszeit kann für jeden von uns was Unterschiedliches sein. Für die einen ist

das der Duft frisch gebackener Kekse aus der Weihnachtsbäckerei oder die zahlreichen Lichter, die

Häuser, Schaufenster und Gärten schmücken. Für die anderen liegt der Zauber in der Ruhe und in

den friedlichen Momenten, die über die Feiertage für gewöhnlich einkehren. Aber erst die

zwischenmenschliche Aufmerksamkeit, Unterstützung und das Vertrauen macht diesen Zauber an

Weihnachten vollständig.

Diese Werte bilden die Grundlage, aus der Verantwortung erwächst. Sie stellt zusammen mit dem

gesellschaftlichen Engagement die Grundpfeiler von WestLotto dar. Unser Anspruch: Spielern und

Spielerinnen jederzeit faire und attraktive Lotterien und Sportwetten zu bieten, denen sie vertrauen

können. Und das bereits seit über 65 Jahren. Auch in Zukunft übernehmen wir gerne diese

Verantwortung und halten an unserem Anspruch fest.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, voller Zauber und Glück für Sie und Ihre

Lieben. Bleiben Sie gesund!

WestLotto