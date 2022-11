Spiel-Spaß mit den Rubbel-Adventskalendern von WestLotto

Die Adventszeit rückt immer näher – bis zum 1. Dezember ist es nicht mehr lange. Da wird die Vorfreude auf Weihnachten allmählich geweckt, denn ab Dezember heißt es: Die Tage bis Heiligabend zählen! Zum Beispiel mit dem Rubbel-Adventskalender von WestLotto. Damit vergeht die Zeit bis zum Fest wahrscheinlich wie im Flug – denn bei täglichen Chancen aufs Glück ist Rubbel-Spaß garantiert.

Weihnachtszauber

Unterschiedliche Lose mit weihnachtlichen Motiven bringen Abwechslung in den Adventskalender – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Denn die Weihnachtslose zum Preis von 50 Cent gibt es in fünf unterschiedlichen Varianten. Der Spitzengewinn liegt bei 5.000 Euro (Chance 1 : 1,4 Mio.).

Als Alternative bieten sich die Viel Glück Weihnachten 2022-Lose an. Mit vier festlichen Motiven kehrt der Zauber der Adventszeit ins Wohnzimmer ein. Zum Preis von einem Euro lockt ein Spitzengewinn von 10.000 Euro (Chance 1 : 500.000).

In Knallrot wartet das X-MAS 7-Los auf den nächsten Glückspilz (Preis: zwei Euro). Hier besteht die Chance auf einen Spitzengewinn von 50.000 Euro (Chance 1 : 1.3 Mio.). Wem das nicht reicht: Alternativ können die Kalender individuell mit weiteren Losen aus dem Rubbellos-Sortiment von WestLotto bestückt werden. Zum Beispiel mit dem Zehn-Euro-Los Mega Money (Spitzengewinn 250.000 Euro/ Chance 1 : 1,1 Mio.). Es bereitet vor allem an besonderen Tagen wie Nikolaus oder Heiligabend große Freude.

Kalendermotiv auswählen

Welche Variante soll es sein? Auch beim Kalendermotiv darf der Geschmack entscheiden. WestLotto bietet viele unterschiedliche Varianten: Zum Aufhängen gibt es einen Tannenbaum, einen Weihnachtsmann, den Schneemann, Pinguin und Hirsch. Zusätzlich werden noch ein Weihnachtsbaum und ein Schlitten als Aufstellkalender angeboten.

Vorbestellung möglich

Die Rubbel-Adventskalender können ab sofort in den WestLotto-Annahmestellen vorbestellt werden. Dabei können die Kunden die passenden Rubbellose für jeden Kalender ganz individuell zusammenstellen und vor dem 1. Dezember wieder dort abholen. Und wer weiß: Vielleicht sorgen die Adventskalender für ein zusätzliches Präsent. Weitere Infos gibt es auch unter www.westlotto.de.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.

