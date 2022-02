Rund 1,4 Millionen Euro gehen an einen Tipper aus dem Kreis Unna

Wieder ein Millionär mit Sechs Richtigen: Die Serie der WestLotto-Millionäre in 2022 setzt sich fort. Bei der gestrigen Ziehung von LOTTO 6aus49 gibt es erneut einen Millionengewinn. Einen weiteren Großgewinner gibt es bei der Zusatzlotterie SUPER 6.

Hier geht’s zur Anmeldung

Millionär bei LOTTO 6aus49

16, 25, 26, 32, 33 und 45 – diese Zahlen hatte der Glückspilz auf seinem Spielschein markiert, nur die Superzahl 3 fehlte. Da er aber bundesweit mit diesen Sechs Richtigen als Einziger die Gewinnklasse 2 traf, wird er Millionär und freut sich über die Summe von 1.449.302 Euro.

Serie an Millionengewinnen 2022

Der Tipper setzt damit eine außergewöhnliche Glückssträhne der Nordrhein-Westfalen fort: Er ist bereits der fünfte Millionär bei LOTTO 6aus49 im noch jungen Jahr 2022. Erst am vergangenen Samstag (5. Februar) ging ein Millionengewinn in den Rhein-Kreis Neuss: Auch hier war ein LOTTO-Spieler mit Sechs Richtigen erfolgreich. Über alle Lotterien gesehen, ist er bereits der achte WestLotto-Millionär im laufenden Jahr.

Gewinn bei SUPER 6



Auch für einen weiteren Spielteilnehmer erwies sich die Mittwochsziehung als Glücksbringer. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gab es einen weiteren Hochgewinner aus dem Kreis Gütersloh: Er konnte den ersten Rang treffen und erhält 100.000 Euro.

Spiel mit der WestLotto-Karte

Da die beiden neuen Hochgewinner ihre Spielaufträge mit der WestLotto-Karte abgegeben haben, kann die WestLotto-Gewinnerbetreuung direkt Kontakt mit den Großgewinnern aufnehmen.

Jackpot bei LOTTO 6aus49

Die nächste Chance auf den Jackpot bei LOTTO 6aus49 gibt es bereits am kommenden Samstag

(12. Februar). Dann warten rund 17 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen möglich sowie unter www.westlotto.de.

Hier geht’s zum Eurojackpot

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen!

Hilfe und Beratung unter Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.

Chance in Gewinnklasse 1 bei 1 : 140 Mio. / in Gewinnklasse 2 bei 1 : 16 Mio.

WestLotto