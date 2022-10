Mega-Jackpot: Eurojackpot steigt am Freitag auf rund 104 Millionen Euro

Bei der kommenden Eurojackpot-Ziehung wartet ein dreistelliger Millionen-Jackpot: Am Freitag (28. Oktober) geht es in der Gewinnklasse 1 um rund 104 Millionen Euro. Seit der Produktänderung im März 2022 steigt der Jackpot zum dritten Mal über die magische Schwelle von 100 Millionen Euro.

Hochgewinne am Dienstag

Bei der jüngsten Ziehung am Dienstag (25. Oktober) wurde zwar der Jackpot nicht geknackt, doch gleich acht Spielteilnehmer erzielten Hochgewinne. Tipper aus Bayern, Dänemark und Polen gewinnen im zweiten Rang 559.393,40 Euro. Ihnen fehlte nur eine weitere richtige Eurozahl zum Knacken des Jackpots. In der dritten Gewinnklasse gibt es fünf weitere Hochgewinne. Jeweils 189.283,10 Euro gehen nach Bayern, Hessen, Norwegen und Polen (2x).

Es gibt allerdings keinen Tipper in den 18 europäischen Partnerländern der Lotterie Eurojackpot, der den ersten Rang treffen konnte. In der Ziehung am Dienstag (25. Oktober) sind die Gewinnzahlen 17, 26, 35, 37 und 39 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 4 ermittelt worden.

Mega-Jackpot am Freitag

Da die Gewinnklasse 1 erneut unbesetzt blieb, steigt der Jackpot nun zum dritten Mal seit der Produktänderung Ende März in den dreistelligen Millionenbereich – rund 104 Millionen Euro warten am Freitag (28. Oktober) auf die Spielteilnehmer. Bis Ende März 2022 war der Jackpot bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Nun kann er auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen.

Letzter Jackpotgewinn im September

Dass ein Spielteilnehmer die Gewinnklasse 1 getroffen hat, liegt bereits 13 Ziehungen zurück: Am Freitag, 9. September, gingen 20 Millionen Euro nach Spanien. Der jüngste deutsche Jackpotgewinner stammt aus dem August, als ein Tipper in Hessen ebenfalls rund 20 Millionen Euro gewann.

Einen Jackpottreffer von über 100 Millionen Euro gab es in diesem Jahr bereits zwei Mal: Im Mai gingen über 110 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen: deutscher Lotterierekord! Im Juli folgte ein Jackpotgewinn in Höhe von 120 Millionen Euro in Dänemark.

Chance auf den Jackpot

Viele Eurojackpot-Tipper warten jetzt mit Spannung auf die kommende Ziehung am Freitag (28. Oktober). Wer wird die richtigen sieben Zahlen bei der Spielformel 5aus50 und 2aus12 auf seinem Spielschein haben? Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1 : 140 Millionen.

Die Spielteilnahme ist bis Freitagabend um 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen, in der -App sowie im Internet unter www.westlotto.de möglich.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Chance auf den Jackpot 1 : 140 Mio.

