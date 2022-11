LOTTO 6aus49: Doppel-Millionär im Raum Leverkusen

Die erste Mittwochsziehung von LOTTO 6aus49 im November – und schon gibt es einen Doppel-Millionär in Nordrhein-Westfalen. Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Leverkusen traf als einziger die Gewinnklasse 1 und gewinnt rund 2,7 Millionen Euro.

Einzeltreffer

Durch die Ziehung bei LOTTO 6aus49 (2. November) wird erneut ein Tipper in Nordrhein-Westfalen zum Millionär. Der Glückstipp wurde in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Leverkusen abgegeben. Die Zahlen 9, 15, 16, 17, 21, 48 und die Superzahl 1 bringen der bisher unbekannten Gewinnerin oder dem Gewinner einen Betrag von 2.713.166,50 Euro ein. Der LOTTO-Tipper ist bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der die Gewinnklasse 1 traf.

Glückstipp

Der Lottotipp zum Millionen-Glück war dem Neu-Millionär 18,65 Euro wert. Der am 31. Oktober abgegebene Spielauftrag nahm mit zwölf Tippreihen an der Mittwochs-Ziehung von LOTTO 6aus49 teil. Wie sich nun herausstellte, eine gute Investition mit millionenfacher Rendite.

Serie an Lotto-Millionären

Der Gewinner im Raum Leverkusen ist bereits der 34. Millionär des Jahres in Nordrhein-Westfalen. Besonders bei LOTTO 6aus49 räumen in diesem Jahr die NRW-Tipper ab. Dort sind es inzwischen 25 Gewinne im acht- und siebenstelligen Bereich. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Eurojackpot bei 120 Millionen Euro

Die nächste Chance auf einen außergewöhnlichen Millionen-Gewinn wartet bereits am kommenden Freitag (4. November): Bei der europäischen Lotterie Eurojackpot ist der Jackpot auf seine maximal mögliche Höhe von 120 Millionen Euro angewachsen. Durch den Überlauf des Jackpots bildet sich in der Gewinnklasse 2 sogar ein zweiter Jackpot von rund 19 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer im zweiten Rang der Lotterie Eurojackpot liegt bei 1 : 7 Millionen. Den Eurojackpot in der ersten Klasse zu treffen, liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 140 Millionen. Seinen Glückstipp kann man in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgeben.

