Die UFC ist längst die beliebteste Kampfsport-Liga der Welt. Spektakuläre Kämpfe, zahlreiche Überraschungen – Fights im Mixed Martial Arts (MMA) sind mittlerweile weltweit größer als Boxkämpfe. Die spektakulären Kämpfe werden von UFC-Boss Dana White anhand der UFC-Ranglisten erstellt. Wir haben für euch die Rankings für alle Gewichtsklassen zusammengetragen.

MMA in der UFC befindet sich weiter auf der Überholspur. Auch bei deutschen Fans werden die Schlachten im Octagon immer beliebter – und die Stars der Szene immer bekannter. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, haben wir euch die Top 5 der offiziellen UFC-Rankings der verschiedenen Gewichtsklassen zusammengestellt.

So habt ihr immer einen Überblick, wer in der jeweiligen Division gerade am stärksten einzuschätzen ist. Doch, Vorsicht: In keiner anderen Sportart hagelt es so viele Außenseitersiege wie in der UFC. Die Rankings werden nach jedem großen Event der UFC aktualisiert (Stand: 20. September 2021).

Hier sind die aktuellen Ranglisten der UFC:

Männer

Pound-for-Pound-Ranking

Kamara Usman (Nigeria) Jon Jones (USA) Alexander Volkanovski (Australien) Israel Adesanya (Nigeria) Francis Ngannou (Kamerun)

Fliegengewicht (bis 57 Kilogramm)

Champion: Brandon Moreno (Mexiko)

1. Deiveson Figueiredo (Brasilien)

2. Askar Askarov (Russland)

3. Alexandre Pantoja (Brasilien)

4. Alex Perez (USA)

5. Brandon Royval (USA)

Bantamgewicht (57 bis 61 Kilogramm)

Champion: Aljamain Sterling (Jamaika)

1. Petr Yan (Russland)

2. TJ Dillashaw (USA)

3. Cory Sandhagen (USA)

4. Rob Font (USA)

5. Jose Aldo (Brasilien)

Federgewicht (61 bis 66 Kilogramm)

Champion: Alexander Volkanovski (Australien)

1. Max Holloway (USA)

2. Brian Ortega (USA)

3. Yair Rodriguez (Mexiko)

4. Chan Sung Jung (Südkorea)

5. Calvin Kattar (USA)

Leichtgewicht (66 bis 70 Kilogramm)

Champion: Charles Oliveira (Brasilien)

1. Dustin Poirier (USA)

2. Justin Gaethje (USA)

3. Beneil Dariush (USA)

4. Michael Chandler (USA)

5. Islam Makhachev (Russland)

Weltergewicht (70 bis 77 Kilogramm)

Champion: Kamaru Usman (Nigeria)

1. Colby Covington (USA)

2. Gilbert Burns (Brasilien)

3. Leon Edwards (Jamaika)

4. Vicente Luque (USA)

5. Stephen Thompson (USA)

Mittelgewicht (77 bis 84 Kilogramm)

Champion: Israel Adesanya (Nigeria)

1. Robert Whittaker (Neuseeland)

2. Paulo Costa (Brasilien)

3. Jared Cannonier (USA)

4. Derek Brunson (USA)

5. Marvin Vettori (Italien)

Halbschwergewicht (84 bis 93 Kilogramm)

Champion: Jan Blachowicz (Polen)

1. Glover Teixeira (Brasilien)

2. Jiri Prochazka (Tschechien)

3. Aleksandar Rakic (Österreich)

4. Anthony Smith (USA)

5. Thiago Santos (Brasilien)

Schwergewicht (93 bis 120 Kilogramm)

Champion: Francis Ngannou (Kamerun)

1. Ciryl Gane (Frankreich/Interimschampion)

2. Stipe Miocic (USA)

3. Derrick Lewis (USA)

4. Curtis Blaydes (USA)

5. Alexander Volkov (Russland)

Frauen

Pound-for-Pound-Ranking

Amanda Nunes (Brasilien) Valentina Shevchenko (Kirgistan) Rose Namajunas (USA) Zhang Weili (China) Jessica Andrade (Brasilien)

Strohhalmgewicht (bis 52,2 Kilogramm)

Champion: Rose Namajunas (USA)

1. Zhang Weili (China)

2. Joanna Jedrzejczyk (Polen)

3. Carla Esparza (USA)

4. Yan Xiaonan (China) & Mackenzie Dern (USA)

Fliegengewicht (52,2 bis 57 Kilogramm)

Champion: Valentina Shevchenko (Kirgistan)

1. Jessica Andrade (Brasilien)

2. Katlyn Chookagian (USA)

3. Lauren Murphy (USA)

4. Jennifer Maia (Brasilien)

5. Cynthia Calvillo (USA)

Bantamgewicht (57 bis 61 Kilogramm)

Champion: Amanda Nunes (Brasilien)

1. Germaine de Randamie (Niederlande)

2. Holly Holm (USA)

3. Aspen Ladd (USA)

4. Irene Aldana (Mexiko)

5. Julianna Pena (USA)

Federgewicht (61 bis 66 Kilogramm)

Champion: Amanda Nunes (Brasilien)

(derzeit kein weiteres Ranking verfügbar)

Die UFC-Ranglisten werden von einem Wahlgremium bestimmt. Dieses Gremium setzt sich aus einer Auswahl aus Medienvertretern zusammen. Ein Kämpfer kann nur dann in einem Ranking auftauchen, wenn er auch gleichzeitig in der UFC aktiv ist. Das klingt durchaus logisch.

Ein Fighter kann jedoch auch in mehr als einer Gewichtsklasse gleichzeitig erscheinen. Der aktuelle Champion befindet sich in der Top-Position jeder Division. Die Herausforder klettern oder fallen in den Ranglisten kontinuierlich – das hängt immer von den jüngsten Kampfresultaten und den Meinungen der Journalisten, die natürlich in der MMA-Szene immer munter diskutiert werden, ab.