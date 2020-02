Khabib Nurmagomedov – Tony Ferguson, auf diesen Kampf warten MMA-Fans wirklich schon seit Jahren. Am 18. April 2020 hat das Warten endlich ein Ende! Hier gibt es alle Infos zum Hauptkampf von UFC 249, dem MMA-Fight des Jahres.

Wir beantworten vor dem Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson alle wichtigen Fragen.

Wann findet der Kampf statt?

Weltmeister Khabib Nurmagomedov trifft am 18. April 2020 auf Herausforderer Tony Ferguson.

Wo steigt der Fight?

Das UFC-Event findet in New York statt. Genauer gesagt im Barclays Center in Brooklyn. Die Veranstaltung ist die dritte UFC-Veranstaltung nach UFC 208 und UFC 223, die in dieser Halle ausgetragen wird. 16.000 Zuschauer werden dem Duell zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson beiwohnen.

Um wie viel Uhr beginnt der Kampf?

Ein genauer Starttermin ist schwierig zu prognostizieren. Zum einen steht das Vorprogramm noch nicht fest, zum anderen ist ja unklar, ob die Vorkämpfe über die volle Distanz gehen, oder die Fights durch einen K.o. entschieden werden. Auch davon hängt ab, um welche Uhrzeit sich Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson im Octagon gegenüber stehen werden.

Da der Kampf aber in New York stattfindet, darf man von einer Startzeit zwischen 3 und 5 Uhr morgens deutscher Zeit rechnen.

Wer überträgt den Kampf?

Kein deutscher TV-Sender strahlt den Kampf des Jahres zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson aus. Aber, es gibt gute Nachrichten für alle Kampfsport-Fans aus Deutschland, denn der Streamingsender DAZN zeigt den Fight aus dem Barclays Center live.

Das Vorprogramm können Fans mit dem UFC Fight Pass live verfolgen.

Was ist das Besondere an dem Kampf?

Auf diesen Kampf warten die Fans schon seit Jahren. Was oft ein lockerer Spruch ist, trifft auf diesen speziellen Fight aber wirklich zu. Khabib Nurmagomedov – Tony Ferguson ist nicht nur der UFC-Fight des Jahres, es ist der Kampf, der schon vier Mal (!) angesetzt, aber noch nie stattgefunden hat.

Beim fünften Versuch soll es nun klappen, nachdem am 11. Dezember 2015 beim ersten Versuch Nurmagomedov zwei Monate vor Kampfbeginn aufgrund einer Rippenverletzung den Fight platzen ließ. Am 16. April 2016 war es dann Ferguson, der elf Tage vor dem mit Spannung erwarteten Kampf aufgrund von Lungenproblemen absagte.

Beim dritten Mal, am 4. März 2017, war es dann erneut Khabib, der für das Nichtzustandekommen verantwortlich war. Der Champion aus Dagestan brach vor dem offiziellen Wiegen zusammen und wurde statt ins Octagon in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte den Weight Cut nicht besonders gut überstanden. Am 7. April 2018 endet dann der vierte Versuch der beiden wieder mit einer Absage. Ferguson hatte sich beim Training eine Knieverletzung zugezogen.

UFC-Bos Dana White war danach bedient, wollte nichts mehr von einem Kampf zwischen Nurmagomedov und Ferguson wissen. „Nein, verdammt“, sagte White auf Anfrage des US-TV-Senders ESPN damals sichtlich genervt. „Ich werde diesen Kampf nie wieder planen. Nie wieder.“

Jetzt weiß auch White: Sag niemals nie.

In dem folgenden YouTube-Video wird die ganze Geschichte nochmal ausführlicher erklärt:

Wer ist der Favorit?

Die Wettanbieter sehen den Titelverteidiger Nurmagomedov vorne. (Stand: 31. Januar 2020)

Der Wettanbieter betfair zahlt für einen Sieg von Nurmagomedov bei einem Einsatz von 1 Euro gerade einmal 1,50 Euro aus. Bei einem Sieg von Ferguson gibt es eine Quote von 2,62.

Der Wettanbieter Betstars sieht den Kampfausgang ähnlich. Für einen Nurmagomedov-Erfolg gibt es hier auch eine Quote von 1,50, für Ferguson werden 2,40 ausgezahlt.

Was für Nurmagomedov spricht: Er gilt als der beste Ringer der UFC. Er blieb in allen 28 MMA-Kämpfen ungeschlagen. Am 6. Oktober 2018 besiegte er Conor McGregor im wohl bislang größten Fight der UFC-Geschichte in Las Vegas – Mega-Skandal inklusive. In der UFC ist er seit zwölf Kämpfen unbesiegt.

Was für Ferguson spricht: Von seinen 28 MMA-Fights hat er zwar nur 25 gewonnen, doch seine letzte Niederlage datiert aus dem Jahre 2012. Damals unterlag er Michael Johnson umstritten nach Punkten. Seitdem ist er im Leichtgewicht zwölf Mal in Folge siegreich gewesen – ein Divison-Rekord, weil Nurmagomedov einmal im Catchweight antrat. Ferguson (1,83 Meter) ist fünf Zentimeter größer als sein Gegner und besitzt durch seine langen Arme enorme Reichweitenvorteile: 194 Zentimeter gegen 178 Zentimeter.

In welcher Gewichtsklasse steigt der Kampf?

Es geht um den WM-Titel im Leichtgewicht. Das heißt, beide Fighter dürfen maximal 155 Pfund auf die Waage bringen. In Kilogramm sind das exakt 70,307 Kilogramm.

Wie sieht die Fight Card für UFC 249 aus?

Bislang stehen neben dem Hauptkampf sechs weitere Fights fest:



Uriah Hall – Ronaldo Souza (Mittelgewicht)

Jessica Andrade – Rose Namajunas (Frauen-Strohgewicht)

Ben Rothwell – Gian Villante (Schwergewicht)

Shamil Abdurakhimov – Ciryl Gane (Schwergewicht)

Khama Worthy – Ottman Azaitar (Leichtgewicht)

Sijara Eubanks – Sarah Moras (Frauen-Bantamgewicht)

Sobald die weiteren Fights feststehen, werden wir euch hier an dieser Stelle darüber informieren.