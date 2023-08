Tickets für die Fußball-EM 2024: Vorverkauf, Preise, Bewerbungsphase – diese Karten sind schon jetzt erhältlich

Darauf haben hiesige Fußball-Fans gewartet: Die kommende Europameisterschaft findet 2024 in Deutschland statt. Auch in NRW werden einige der Spiele ausgetragen: So werden Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen zu Schauplätzen der Fußballpartien und Gastgeber tausender Besucher.

Ab wann es Tickets für die Duelle zu kaufen gibt, wie viel diese kosten und wie ihr diese erhaltet, erfahrt ihr hier.

Wann findet der offizielle Ticketverkauf für die Fußball-EM 2024 statt?

Der Ticketvorverkauf für die Fußball-EM 2024 hat noch nicht begonnen. Auf der offiziellen Homepage der Uefa, welche die Spiele austrägt, heißt es: „Die offizielle Bewerbungsphase für Tickets startet am 3. Oktober 2023.“

Wo erhalte ich Tickets für die Fußball-EM 2024?

Die Tickets können auf der Internetseite der Uefa erworben werden. Schon jetzt können sich Interessierte vorab für Tickets anmelden, indem sie sich auf der Homepage der Uefa einen Account erstellen. Ein solcher Account ist für die Bewerbungsphase ab dem 3. Oktober Pflicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von UEFA (@uefa_official)

>>Maskottchen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland vorgestellt – diesmal mit Hose<<

Am Stichtag können sich dann alle Fußball-Fans für die Tickets bestimmter Spiele bewerben. Sobald die Bewerbungsphase vorüber ist, werden die Eintrittskarten per Losverfahren an die Bewerber zugeteilt.

Die Auslosung sowie die Endrunde für den Ticketverkauf finden am 2. Dezember 2023 statt. An diesem Tag finden auch die Auslosung für die Spielpaare der EM 2024 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-EM 2024?

Wie viel die Tickets kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

>>EM 2024 in Düsseldorf: Nachhaltiger, inklusiver und diverser<<

Welche Tickets für die Fußball-EM sind schon jetzt erhältlich?

Wer nicht bis zum Start des offiziellen Ticketverkaufs warten möchte, kann sich schon jetzt eines der Hospitality-Pakete der Uefa sichern. Hierbei handelt es sich um Premium-Tickets, welche neben dem Eintritt zum jeweiligen Spiel auch viele weitere Vorteile, wie etwa Sitzplätze in der Skybox bzw. der Lounge sowie ein Essens- und Getränkemenü, beinhalten.

Doch Vorsicht: Diese Tickets sind besonders teuer. So starten die Preise ab 1250 Euro für ein Ticket in der Clublounge bei den Vorrundenpartien und gehen bis zu 21.230 Euro für die Spiele in Berlin in der Platinum Lounge.

>>Fußball-EM 2024 in NRW: In diesen Stadien wird gespielt<<

Da derzeit jedoch noch nicht bekannt ist, wer auf wen während der Fußball-EM 2024 trifft, ist es Glückssache, ob man bei einem frühzeitigen Ticketkauf am Ende das Match seiner Lieblingsmannschaft sehen wird.