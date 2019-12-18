American Football erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Grund genug, euch auch mal die Damen im Hintergrund vorzustellen. Denn auch in der NFL gilt: Hinter einem erfolgreichen Profi steht eine starke Frau. Wir zeigen euch die Spielerfrauen aus der NFL.
Die NFL bietet nicht nur großen Sport. Auch neben dem Spielfeld hat die amerikanische Football-Liga einiges zu bieten. Denn die
Spielerfrauen der Sportler sind hier ebenfalls Stars.
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Topmodels wie Gisele Bündchen, TV-Moderatorinnen, Sportlerinnen, Schauspielerinnen – die WAGs der NFL können sich sehen lassen. Und einige von ihnen werden wir im Februar auch beim
Super Bowl wiedersehen. Wir geben euch hier einen Überblick über die Spielerfrauen der NFL: Gisele Bündchen ist natürlich die Nummer Eins der Spielerfrauen. Das Topmodel aus Brasilien ist seit Ewigkeiten mit Superstar-Quarterback Tom Brady verheiratet. Was für ein Glückspilz!
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Alyssa Soto ist mit Allen Robinson, einem Wide Receiver der Chicago Bears, zusammen. Ihre Vorzüge sind auf ihrem Instagram-Profil schnell erkennbar – ihr praller Po ist ein echter Hingucker.
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Ashley Marie Kelsey hat sich Runningback Kerryon Johnson von den Detroit Lions geschnappt. Oder war es umgekehrt? Wie dem auch sei, im Bikini kann sie sich allemal sehen lassen.
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Nastia Liukin gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze im Kunstturnen. Sie ist mit Sam Martin von den Detroit Lions zusammen.
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Ariana Novak ist mit Anthony Miller II liiert. Der junge Mann ist Wide Receiver bei den Chicago Bears. Sein bester Fang ist aber wohl seine bessere Hälfte.
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Kenny Golladay ist Wide Receiver bei den Detroit Lions. Seine Freundin heißt Araina Jay. Und ja, sie sieht wahnsinnig gut aus. Auch, wenn sie sich lasziv am Beckenrand räkelt.
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Tarin Driskel ist die Ehefrau von Jeff Driskel, dem Quarterback der Detroit Lions.
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Ireland Borba ist auch mit einem Quarterback zusammen. Miss Borba datet Dak Prescott, den Spielmacher der Dallas Cowboys.
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Brittany Williams steht offensichtlich auch auf Quarterbacks. Sie ist mit Josh Allen von den Buffalo Bills verbandelt.
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Und wir bleiben bei einem Quarterback!
Matt Barkley, ebenfalls bei den Bills unter Vertrag, ist mit Brittany Barkley bereits verheiratet. Zwei Kinder hat das Paar gemeinsam. Das sieht man ihrer Figur nicht an.
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Rachel Bush Poyer ist mit Jordan Poyer verheiratet. Der Safety ging mit der Hochzeit wohl auf Nummer sicher. Verständlich irgendwie.
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Aiyda Cobb ist die Ehefrau von Randall Cobb, seines Zeichens Wide Receiver von den Dallas Cowboys. Da kann man zur Feier des Tages auch mal einen Cocktail im Meer trinken.
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Slim Marie ist die Freundin von Alvin Kamara. Er ist Runningback und steht bei den New Orleans Saints unter Vertrag.
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Katherine Webb war früher mal Miss Alabama. Mittlerweile ist sie mit Quarterback Anthony „AJ“ McCarron Jr. von den Houston Texans verheiratet. Sie haben zwei Kinder.
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Auch Sängerin
Ciara ist mit einem NFL-Star zusammen. Die Hip-Hop- und R&B-Künstlerin ist seit 2016 die Ehefrau von Russell Wilson. Ihr Ehemann ist der Star-Quarterback der Seattle Seahawks. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe!
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Sasha Lee Dindayal ist die Ehefrau von Antonio Gates, dem Tight End der Los Angeles Chargers.
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Marissa Powell hat viele Jobs. Sie ist Model, Schauspielerin und Schönheitskönigin, war früher Miss Utah. Ihren schauspielerischen Durchbruch hatte sie in der Serie „Ballers“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson, bei der sich alles um Football dreht und sie passenderweise sich selbst spielte. Verheiratet ist sie mit Kyle Van Noy, Linebacker von den New England Patriots.
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Ihr merkt, die Ladies an der Seite der Superstars im US-Sport haben schon eine gewisse Qualität.
Doch auch Europas Spielerfrauen können sich durchaus sehen lassen. Wir haben hier für euch die Hier haben wir euch noch die besseren Hälften der Super-Bowl-Teilnehmer aus 2018 für euch. , Spielerfrauen der Fußball-Bundesliga und von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister Frankreich zusammengestellt.