Die besten Angebote zum Super Bowl 2022 in deutschen Supermärkten

Der Super Bowl ist längst auch in den Kalendern deutscher Sport-Fans knallrot markiert. Wenn vom 13. auf den 14. Februar 2022 die Cincinnati Bengals im 56. NFL-Finale auf die Los Angeles Rams treffen, werden auch in Deutschland Millionen von Zuschauern vor dem Fernseher sitzen. Aber was wäre der Super Bowl 2022 ohne das passende Equipment? Wie gut, dass Aldi & Co. an ihre Kunden gedacht haben. Wir haben euch die besten Angebote zum Super Bowl rausgesucht.

Aldi: Das Komplett-Paket für die gelungene Super-Bowl-Nacht

Das breiteste Angebot zum Super Bowl hat mit Abstand Aldi. Denn neben den üblichen Snacks und Drinks hat der Discounter in diesem Jahr ab dem 7. Februar nicht nur viele ausgefallenere Food-Produkte (z.B. Beef Jerky) im Sortiment, sondern auch lizenzierte NFL-Produkte (Angebote zwischen Nord und Süd unterscheiden sich laut Website). Dazu zählen:

NFL-Schalen aus Kunststoff (3,99 Euro)

NFL-Schneidebrettchen (3,99 Euro)

NFL-Becher + -Snackschale aus Papier (3,99)

NFL-Trinkgläser (2 Stück) oder NFL-Tasse (2,99 Euro)

NFL-Badetücher (9,99 Euro)

NFL-Hoodies (9,99 Euro)

Deine perfekten Begleiter für den #SuperBowl! 😍 Ab Montag, den 07.02., in deiner ALDI Filiale. ☝️ pic.twitter.com/svy1lwHKOQ — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) February 4, 2022

Darüber hinaus hat Aldi in der Woche vor dem Super Bowl Produkte im Angebot, die zwar keinen direkten Bezug zum Super Bowl haben, bei der Zubereitung der Speisen aber durchaus hilfreich sein können. Die Rede ist unter anderem von einem Tisch-Grill oder verschieden großen Pfannen (z.B. eine Mini-Pfanne für Pancakes). Außerdem gibt es einen Schokobrunnen sowie eine Popcornmaschine.

Kaufland: Den NFL-Superstars nacheifern

Die hat auch Kaufland im Angebot – und ebenfalls ein ganz besonderes Schmankerl für Football-Fans: einen echten American Football von Wilson für 17,99 Euro. Auch hier ist das Angebot zum Super Bowl etwas ausgefallener: Neben dem bekannten Beef Jerky von „Jack Link’s“ gibt es auch ein „Chicken Bucket“, wahlweise nur mit Wings oder mit Wings und Bites gemischt – für 5,55 Euro.

>> Super Bowl 2022: Die verrücktesten Zahlen und Fakten zum NFL-Finale <<

Lidl, Netto, REWE, Edeka und Co. : Food und Snacks drastisch reduziert

Die übrigen Discounter halten sich mit speziellen Produkten zurück. Aber auch hier lohnt ein Einkauf vor dem Super Bowl, denn die Preise für Spare Ribs, Tortilla-Chips und andere Leckereien sind teils drastisch reduziert.

Ihr wisst noch nicht so wirklich, was ihr zum Super Bowl essen wollt? Wir haben euch die besten Snacks und Rezepte zusammengestellt, damit ihr euren Einkauf nicht planlos angehen müsst!