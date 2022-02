Cincinnati Bengals oder Los Angeles Rams – wer gewinnt den Super Bowl 2022?

In der Nacht von Sonntag (13. Februar) auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit wird der Super Bowl 2022 angepfiffen. Die Los Angeles Rams sind im eigenen Stadion „zu Gast“ bei den Cincinnati Bengals. Die große Frage lautet: Wer gewinnt das 56. NFL-Finale?

Der Super Bowl LVI ist gewissermaßen ein Duell der Philosophien: Auf der einen Seite stehen die Los Angeles Rams, die in den vergangenen Jahren mit diversen Trades alles auf eine Karte gesetzt haben, und auf der anderen die Cincinnati Bengals, die noch vor zwei Jahren das schlechteste Team der NFL waren und mit der Wahl von Joe Burrow im anschließenden Draft den Beginn einer Cinderella-Story schrieben.

Wer gewinnt den Super Bowl 2022?

Auch wenn der Quarterback in seiner zweiten Saison in der NFL – und der ersten nach seinem Kreuzbandriss – starke Zahlen auflegte, hatte den Bengals selbst nach dem ersten Playoff-Einzug nach 31 Jahren niemand so wirklich den Durchmarsch in den Super Bowl zugetraut. Von einer Überrasschung will Burrow dennoch nicht reden: „Wir haben sehr hart gearbeitet, um in diese Position zu kommen.“

>> Joe Burrow gegen Matthew Stafford: Der Super Bowl der Unterschätzten <<

Und weil der Super Bowl immer auch ein Duell der Quarterbacks, muss ein Vergleich mit Matthew Stafford her. Beim Blick auf das Alter wird schnell klar: Es ist auch ein Duell der Generationen. Denn: Stafford, 2009 von den Detroit Lions gedraftet, spielt bereits seine 13. Saison in der NFL. Doch trotz des Altersunterschieds haben die beiden Quarterbacks auch Gemeinsamkeiten: Beide wurden an erster Stelle im jeweiligen Draft gepickt. Und genau wie Burrow auf dem College musste Stafford in der NFL erst das Team wechseln, um erfolgreich zu werden.

2021 gewann Burrow nach kurzer Zeit mit den LSU-Tigers die College-Meisterschaft. Tut Stafford es ihm nun im Super Bowl mit den Los Angeles Rams gleich? Klar ist: Die Rams sind auf dem Papier sowohl in der Offense, aber vor allem in der Defense besser besetzt, gelten als eines der komplettesten Teams der Liga. Aber: Die Bengals haben in den Playoffs gezeigt, dass sie mit der Rolle des Underdogs mehr als gut zurechtkommen.

Wir haben uns die Super-Bowl-Teams genauer angeschaut:

