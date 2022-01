Super Bowl 2022: Rap-Superstars treten in Halbzeitshow auf – das ist der Trailer

Die Hauptacts der Halbzeitshow des Super Bowl LVI im kommenden Jahr in Los Angeles stehen fest. Vor allem Hip-Hop-Fans dürften dabei voll auf ihre Kosten kommen.

So kündigte die NFL an, dass gleich fünf Größen des Genre beim Super Bowl 2022 auftreten werden – darunter die Rapper Eminem und Snoop Dogg:

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021