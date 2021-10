Schon jetzt wirft der Super Bowl 2022 seine Schatten voraus. Das 56. NFL-Endspiel ist das große Ziel aller 32 Teams und gilt als das größte Einzelsport-Ereignis der Welt.

Der Super Bowl lockt in den USA Jahr für Jahr bis zu 115 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. In Deutschland sahen beim Super Bowl 2021 durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauer (USA: 92 Millionen) zu. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2020 (1,9 Millionen Zuschauer) übertroffen. Starke Werte für Ausstrahlungen mitten in der Nacht.

Wir haben alle Fakten zum Mega-Event: vom Datum über den Austragungsort bis hin zur Übertragung und Halbzeitshow.

Wann findet der Super Bowl 2022 statt? Datum und Uhrzeit

Der Super Bowl 2022, das Finale der National Football League (NFL), findet am 13. Februar 2022, zu deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag, statt.

SB LVI – Austragungsort: Wo findet der Super Bowl 2022 statt?

Als Austragungsort für den Super Bowl 2022 dient das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Die neue Heimstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers war eigentlich schon 2021 als Super-Bowl-Austragungsort angedacht. Weil sich die Bauarbeiten aber verzögerten, entschied die NFL, den Super Bowl 2021 im Raymond James Stadium (Tampa, Florida) auszutragen. Dort wurden die Tampa Bay Buccaneers das erste NFL-Team, das einen Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen konnte.

Das SoFi Stadium bietet bei regulären NFL-Spielen Platz für 70.270 Zuschauer. Die Maximalkapazität, von der auch beim Super Bowl 2022 Gebrauch gemacht werden wird, liegt bei 100.240 Zuschauern.

Blickfang des Stadions ist die Videoleinwand. Der „Infinity Screen“ von Samsung erstreckt sich über das komplette Stadion und ist 6500 Quadratmeter groß – und damit 1,2 mal länger und 1,5 mal breiter als das Spielfeld. Im Innern der Leinwand stecken 260 Lautsprecher, deren Stärke etwa 1500 Heimkinosystemen entspricht.

Neben NFL-Spielen werden im SoFi Stadium auch der neue LA Bowl, ein Spiel der College-Football-Organisation NCAA, sowie Wrestlemania 39 (2023) und die Olympischen Sommerspiele 2028 stattfinden.

Mit Kosten in Höhe von insgesamt knapp fünf Milliarden US-Dollar für den gesamten Komplex (Stadion allein rund 2,4 Milliarden US-Dollar) ist das SoFi Stadium das teuerste Stadion der Welt.

Findet der Super Bowl 2022 vor Zuschauern statt?

Die Corona-Pandemie macht natürlich auch vor der NFL keinen Halt. Bereits nach wenigen Wochen wurden in der Regular Season 2021 zahlreiche Spiele verlegt, letztlich konnte sie aber wie terminlich geplant beendet werden. Mit einigen Ausnahmen waren Zuschauer während der Spiele nicht erlaubt.

Beim Super Bowl waren dann allerdings wieder 22.000 Zuschauer erlaubt. 7500 davon waren bereits geimpfte Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die die Tickets als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie kostenlos erhielten.

Ob und wenn ja, wie viele Zuschauer beim Super Bowl 2022 live im Stadion dabei sein dürfen, wird maßgeblich von der Entwicklung der Pandemie sowie dem Impffortschritt abhängen.

Super Bowl 2022: Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Neben dem sportlichen Geschehen steht die Halbzeitshow eines jeden Super Bowl im Fokus des Interesses. Für den 56. Super Bowl bringt die NFL zum ersten Mal die fünf Hip-Hop-Größen Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar und die R&B-Sängerin Mary J. Blige zusammen auf eine Bühne:

Mit diesen fünf Künstlern vereint die NFL nicht nur 43 Grammys und 19 Nummer-eins-Alben in den USA, sondern schaffen auch eine Verbindung zum Austragungsort Los Angeles und damit der amerikanischen Westküste, dessen Rapstil vor allem Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar prägten.

2021 gab The Weeknd ein Medley seiner besten Songs, darunter „Blinding Lights“ und „I feel it coming“, zum Besten – kam aber nicht gut weg.

Die berühmteste Halbzeitshow aller Zeiten fand aber wohl am 1. Februar 2004 im Rahmen des 38. Super Bowl statt, als Justin Timberlake und Janet Jackson das legendäre „Nipplegate“ fabrizierten. Mehr dazu unter dem Menüpunkt „Der größte Skandal der Super-Bowl-Geschichte“.

Übertragung: Der Super Bowl 2022 im TV und Stream

Der Super Bowl zieht nicht nur in den USA die Zuschauer in den Bann, sondern zunehmend auch in Deutschland. Im Zuge dessen ist „ran NFL“ mit Patrick Esume und Co. zur Anlaufstelle Nummer eins für Football-Interessierte geworden. Es darf davon ausgegangen werden, dass der Super Bowl wie 2021 auch 2022 wieder bei ProSieben und ProSieben Maxx zu sehen sein wird.

Doch nicht nur im TV, sondern auch online im Live-Stream, konnten Fans den Super Bowl verfolgen. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen gab es die Vorberichte sowie das Spiel auch kostenlos im Stream unter ran.de, der ran-App (für Android und iPhone) sowie auf Joyn zu sehen. Prosieben.de und prosiebenmaxx.de boten zudem jeweils einen Live-Stream, auf dem man das aktuelle TV-Programm live verfolgen konnte.

Ebenso wurde der Super Bowl 2021 erneut bei DAZN übertragen – wahlweise auch mit amerikanischem Originalkommentar. Wir können uns nicht vorstellen, dass sich der Streamingdienst die Übertragung 2022 nehmen lässt.

Wird der Super Bowl 2022 in der Wiederholung gezeigt?

Auch hier wagen wir eine vorsichtige Prognose: ja! Im Stream auf ran.de oder bei DAZN gab es beim Super Bowl 2021 die Möglichkeit, sich das Spiel auf Abruf noch einmal anzusehen. Am frühen Montagmorgen strahlte ProSieben Maxx es auch im linearen Fernsehen noch einmal aus.

Super Bowl 2022: Wer singt die Nationalhymne?

Weniger prestigeträchtig als die Halbzeit-Show, aber trotzdem von großem Interesse: Wer singt vor dem Super Bowl die US-Nationalhymne? In den patriotischen Vereinigten Staaten wird vor jedem NFL-Spiel die Hymne gesungen.

In der Vergangenheit hatten schon Stars wie Lady Gaga, Beyoncé, Luke Bryan, Whitney Houston, Diana Ross, Jennifer Hudson, Billy Joel, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond „The Star-Spangled Banner“ gesungen. 2021 gab es ein Duett: Die Sängerin Jazmine Sullivan und der Country-Star Eric Church sangen die Nationalhymne. Der Interpret für 2022 steht noch nicht fest.

Super Bowl 2022: Wer singt „America the Beautiful“?

Gleiches gilt für „America the Beautiful“, einem der patriotischsten Lieder Amerikas, das zuletzt die R&B-Sängerin „H.E.R.“ singen durfte.

Beim Super Bowl 2014 zwischen den Denver Broncos und den Seattle Seahawks (8:43) sorgte das Lied für eine Kontroverse. In einer Werbung des Firma Coca-Cola sangen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unter anderem eine Frau mit Kopftuch, einzelne Strophen von „America the Beautiful“ in ihren jeweiligen Muttersprachen.

Vor allem dem rechten Spektrum zugehörige Amerikaner riefen in der Folge zum Boykott gegen Coca-Cola auf – sie störten sich daran, dass das Lied nicht durchgängig in der Originalsprache Englisch gesungen wurde.

Welche Teams spielen im Super Bowl 2022 – und wer gewinnt?

Wer im Super Bowl 2022 gegeneinander spielt, wird erst zwei Wochen vorher entschieden – in den Championship Games der beiden Conferences AFC und NFC. In diese sind die 32 NFL-Teams zu gleichen Teilen und jeweils in vier Divisions aufgeteilt.

Die jeweils besten sieben Teams der Conferences in der Regular Season qualifizieren sich für die Playoffs (Beginn: 15. Januar 2022), in denen dann Runde für Runde (Wild Card Round, Divisional Round, Conference Championships) Teams nach dem K.o.-Prinzip ausscheiden, bis der AFC- bzw. NFC-Champion und damit die Teilnehmer des Super Bowl feststehen.

Super Bowl 2022: Wer hat Heimrecht?

Auch wenn ein Team, wie im Fall der Tampa Bay Buccaneers 2021, einen Super Bowl im eigenen Stadion bestreitet, ist es nicht gegeben, dass es automatisch auch Heimrecht besitzt. In der NFL haben die Teams aus der AFC und der NFC abwechselnd Heimrecht – der AFC-Champion in den geraden Jahren und der NFC-Champion in den ungeraden Jahren.

Beim Super Bowl 2022 hat somit das Team aus der AFC Heimrecht. Die Los Angeles Chargers wären bei einer Teilnahme im eigenen Stadion also tatsächlich auch Gastgeber – und hätten somit Erstwahlrecht bei den Trikots –, die Los Angeles Rams wären hingegen Gast im Heimstadion.

Warum heißt es offiziell Super Bowl LVI?

LVI steht für die römischen Ziffern L (50) und VI (6) und ergibt somit die Zahl 56. Eingeführt wurde diese Bezeichnung übrigens mit dem Super Bowl V (5), damit Jahreszahlen nicht für Verwirrung sorgen. Die einzige Ausnahme bildete Super Bowl 50 zwischen den Denver Broncos und den Carolina Panthers (24:10) am 7. Februar 2016.

Was kostet eine Karte für den Super Bowl 2022?

Die Ticketpreise für den Super Bowl 2022 sind noch nicht bekannt. In der Vergangenheit kostete eine Karte regulär rund 600 US-Dollar (ca. 515 Euro), allerdings sind diese nur sehr begrenzt und mit viel Glück erhältlich: in einer Lotterie der NFL.

Deutlich bessere Chancen auf ein Super-Bowl-Ticket haben Fans auf dem Zweitmarkt – wo die Karten allerdings auch deutlich mehr kosten. 2021 lag der Durchschnittspreis für eine Karte bei 8.161 US-Dollar (knapp 7000 Euro).

Wie viel kostet Werbung beim Super Bowl 2022?

Noch mehr horrende Summen? Bitteschön! 5,6 Millionen US-Dollar kostete eine 30-sekündige Werbung beim Super Bowl 2021 – und damit rund 400.000 Dollar mehr als noch im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2010 (2,8 Millionen US-Dollar) haben sich die Kosten verdoppelt.

Trotzdem lassen sich die größten Unternehmen Amerikas Jahr für Jahr zum Super Bowl ganz besondere Werbespots einfallen. Daran wird sich wohl auch 2022 nichts ändern – selbst wenn sie dafür noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Schiedsrichter: Wer pfeift beim Super Bowl 2022?

Im Super Bowl 2021 kam es bei den Schiedsrichtern zu einer Premiere. Der Einsatz von Sarah Thomas markierte den ersten einer Frau in der Super-Bowl-Geschichte. Die 47-Jährige übernahm die Aufgabe als „Down Judge“. Hauptschiedsrichter war Carl Cheffers. Gut möglich, dass beim Super Bowl 2022 wieder eine Frau im Schiedsrichtergespann dabei ist.

Die Rekord-Titelträger beim Super Bowl

Die New England Patriots teilen sich die Spitzenposition der meisten Super-Bowl-Siege mit den Pittsburgh Steelers. Je sechs Mal konnten diese Franchises die Vince Lombardi Trophy, benannt nach dem 1970 verstorbenem NFL-Trainer Vince Lombardi, gewinnen. Mit je fünf Siegen folgen die Dallas Cowboys und San Francisco 49ers vor den Green Bay Packers und New York Giants (je vier Erfolge).

Die deutschen Super-Bowl-Sieger

Zwei Deutschen gelang es bisher, den Super Bowl zu gewinnen: Markus Koch gewann 1988 die 22. Auflage sowie den 26. Super Bowl im Trikot der Washington Redskins. Der gebürtige Kaarster Sebastian Vollmer machte es ihm 2015 nach und besiegte mit den New England Patriots die Seattle Seahawks. 2016 wiederholte Vollmer seinen Triumph – diesmal gegen die Atlanta Falcons.

Beim Super Bowl 2020 verpasste Mark Nzeocha die Chance, als dritter Deutscher die Vince Lombardi Trophy zu gewinnen. Der 1990 in Ansbach geborene Linebacker unterlag mit den San Francisco 49ers den Kansas City Chiefs mit 21:30.

Der größte Skandal der Super-Bowl-Geschichte

Der wohl berühmteste Super-Bowl-Skandal fällt nicht etwa auf Spieler, sondern auf Musiker zurück. In der Halbzeit-Show des Super Bowl XXXXVIII (38) zwischen den New England Patriots und Carolina Panthers 2004 entblößte Justin Timberlake die rechte Brust von Janet Jackson, der Schwester von Michael Jackson:

Ein Skandal, der als „Nipplegate“ in die Geschichte einging – und zugleich das US-Fernsehen revolutionierte. Denn in der Folge des Skandals strahlen alle Sender seitdem große Live-Auftritte etwas zeitversetzt aus, um gegebenenfalls noch die Möglichkeit zu haben, bei ähnlichen Situationen einzugreifen. Betroffen sind neben dem Super Bowl auch andere Großveranstaltungen wie die Grammys oder die Oscar-Verleihung.

Zahlen und Fakten rund um den Super Bowl

4000 Tonnen Popcorn, 14.000 Tonnen Chips, oder auch 1,3 Milliarden Chicken Wings. Der Super Bowl ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Riesending. So machen Pizza-Lieferdienste zum Beispiel allein am Finaltag ein Drittel ihres gesamten Jahresumsatzes. Aber lest selbst: Hier haben wir weitere verrückte Zahlen und Fakten rund um den Super Bowl für euch gesammelt.

Rückblick: Das war der Super Bowl 2021

Der 55. Super Bowl wurde am 7. Februar 2021 in Tampa, Florida ausgetragen. Zum Champion kürten sich die heimischen Tampa Buccaneers, die die Kansas City Chiefs mit 31:9 besiegten. Das sind die wichtigsten Ereignisse des Spiels auf einen Blick:

Die schönen Spielerfrauen der Stars im Super Bowl

