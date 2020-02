Ingrid Landmark Tandrevold befindet sich gerade auf dem Weg in die Biathlon-Weltspitze. Die 23-Jährige fährt immer bessere Ergebnisse ein und könnte bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz für eine Überraschung sorgen. Auf Instagram gewährt die heiße Norwegerin Einblicke in ihre zwei Welten: als Sportlerin und als Privatperson.

Die Staffelweltmeisterin von 2019 hofft bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 in Antholz auf ihre Außenseiterchance. Bislang ging sie jedoch leer aus in Antholz. In diesem Winter trug Ingrid Landmark Tandrevold sogar schon einmal das gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden.

+++ Hier gibt es alle Infos zur Biathlon-WM 2020 +++

Als Ausgleich zum Alltag als Biathlon-Profi ist die 23-Jährige im Sommer mit knappem Oberteil wandern gegangen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ingrid Landmark Tandrevold liebt die Berge:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auf Instagram folgen der schönen Biathletin inzwischen 44.000 Personen – auch um solche Bilder zu sehen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hier posiert die Biathletin vor der Skisprungschanze in Oslo:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Tandrevold ist eine Frohnatur:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hier macht die 23-Jährige Urlaub in Spanien und treibt natürlich Sport.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ihr Privatleben hält Ingrid Landmark Tandrevold aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus. Auf der Internetseite des Biathlon-Weltverbands steht lediglich: „in einer Beziehung“, und zwar mit Trygve Bendixen Markset. Die Männerwelt braucht sich also keine Hoffnungen zu machen. Die Sportwelt und ihre Fans hoffen sehr wohl – auf gute Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft.