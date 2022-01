„Sky90“ heute: Diese Gäste sind beim Fußball-Talk

Seit über einem Jahrzehnt gibt es auch beim Pay-TV-Sender Sky einen Fußball-Talk am Wochenende. Patrick Wasserziehr führt seit 2009 bei Sky90 durch die Sendung. Wir geben euch alle Infos zur Show und sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist.

Zur Saison 2009/10 hat Sky, kurz nachdem der Sender von „Premiere“ umbenannt wurde, den eigenen Fußball-Talk Sky90 an den Start gebracht. Damit ist der Talk ein Konkurrent vom „Doppelpass“, der am Sonntagmorgen bei Sport1 läuft.

Nachdem Sky90 jahrelang am Sonntagabend und kurzzeitig auch am Montagabend lief, steht die Show mittlerweile auch was den Sendeplatz betrifft in direkter Konkurrenz zum „Doppelpass“. Sky90 läuft an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 11.30 Uhr bis 13 Uhr.

Nächste Sendung: Sonntag, 9. Januar um 11.30 Uhr

Das sind die Gäste bei Sky90 am 9. Januar:

Martin Harnik , Ex-Fußballprofi

, Ex-Fußballprofi Sky-Experte: Didi Hamann

Das sind die Themen bei Sky90:

An den Bundesliga-Wochenenden steht beim Sky-Talk natürlich das Geschehen in der Liga im Fokus. Das passt ja auch, weil Sky den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt – alle Infos zur TV-Übertragung in der Bundesliga erfahrt ihr übrigens hier.

Abgesehen von der Bundesliga wird natürlich auch über die europäischen Klubwettbewerbe, insbesondere die Champions League, gesprochen. Auch die Nationalmannschaft ist immer wieder Thema.

Abgewickelt wird jede Sendung mittlerweile mit verschiedenen Themenblöcken – für jedes Thema gibt es einen Countdown, der auch im TV-Bild gezeigt wird. So soll vermieden werden, dass ein Thema den zeitlichen Rahmen sprengt.

Patrick Wasserziehr – der Moderator von Sky90

Abgesehen von wenigen Ausnahmen, in denen er krankheits- oder terminbedingt durch Sebastian Hellmann vertreten wurde, hat Patrick Wasserziehr seit Beginn von Sky90 im August 2009 fast jede Sendung moderiert.

Seitdem Wasserziehr an jedem Bundesliga-Sonntag mit dem Fußball-Talk beschäftigt ist, moderiert er seltener Übertragungen aus der Bundesliga und der Champions League. Umso häufiger agiert er samstags als Field-Reporter in Stadien und führt regelmäßig die Interviews bei den Champions-League-Spielen des FC Bayern.

Der gebürtige Bonner ist seit 1992 bei Sky bzw. dem Vorgängersender „Premiere“ tätig, 1999 wechselte er für ein Jahr für die Champions-League-Übertragung von TM3 den Sender. Mittlerweile ist Wasserziehr in Hamburg beheimatet.

Die Experten bei Sky90

Während es bei der Konkurrenz vom „Doppelpass“ seit Mitte der 90er-Jahre feste Experten gibt, die in jeder Sendung mit dabei sind, hat Sky90 lange darauf verzichtet – bis auf Wasserziehr gab es eine wechselnde Besetzung.

Bereits zu dem Zeitpunkt waren aber häufig die Experten, die ohnehin für Bundesliga- und Champions-League-Übertragungen bei Sky im Einsatz waren, zu Gast. Zu nennen sind da unter anderem Franz Beckenbauer, Stefan Effenberg und Matthias Sammer.

Mittlerweile setzt Sky da auf ein festes Line-Up. Durch den Samstagnachmittag führt Dietmar Hamann als Experte, an der Seite von Sebastian Hellmann führt Lothar Matthäus durch das Samstagabend-Spiel. Im Wechsel ist einer der beiden Experten dann auch sonntags bei Sky90 als Experte.

Die Gäste und das Studio bei Sky90

Ähnlich wie es im Verlaufe der vergangenen Jahre einige Veränderungen bei der Experten-Besetzung gab, wurde bei Sky90 in Bezug auf die Gäste immer wieder an der Konzeption gearbeitet.

Das liegt in erster Linie daran, dass auch immer wieder das Setup des Studio überarbeitet wurde. Zu Beginn begrüßte Wasserziehr drei Gäste, die alle nebeneinander saßen. Über viele Jahre gab es ein Studio, das sehr klassisch im Holzoptik gehalten war. Zudem gab es ein Terrarium, das vielen Fußball-Fans schnell ins Auge stach. Dabei gab es vier Gäste – zwei auf jeder Seite mit Wasserziehr am Kopfende.

In der Saison 2020/21 begrüßt der Moderator zumeist drei Gäste im Studio, das aus verschiedenen anderen Sky-Produktionen – wie dem mittlerweile abgesetzte „Wontorra“ – bekannt ist. Zumeist ist die Konstellation so, dass Wasserziehr neben einem der beiden Sky-Experten einen Fußball-Funktionär und einen Journalisten begrüßt.

Sky90 im TV, im Stream und auf Abruf

Sky90 läuft mittlerweile am Sonntagmorgen und ist inzwischen auch im Free-TV angekommen. Den Talk kann man bei Sky Sport News verfolgen und so über den 24-Stunden-Stream des Senders auch live und ohne Login im Internet verfolgen. Darüber hinaus kann man die aktuelle Ausgabe auch in der Audio-Ausgabe als Podcast verfolgen.

Sky90 in der Wiederholung

Da Sky auf den Pay-TV-Kanälen wie Sky Bundesliga 1 relativ flexibel agiert, was die Ausstrahlungen betrifft, kann es von Woche zu Woche Unterschiede bei den Wiederholungstermine gibt.

Häufig wird Sky90 aber direkt nach der Erstausstrahlung dort von 13 Uhr bis 14.30 Uhr wiederholt. Meistens gibt es auf Sky Bundesliga 1 auch am Montag, also einen Tag später, noch eine Ausstrahlung.