Alpine Ski-WM 2023: Das ist der DSV-Kader – alle Teilnehmer

Vom 6. Februar bis zum 19. Februar findet im französischen Courchevel Meribel die 47. Alpine Skiweltmeisterschaft statt. In den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallel und Kombination wird in den kommenden knapp zwei Wochen um Medaillen gerungen. Wir stellen euch den deutschen Kader für die Medaillenkämpfe vor.

Emma Aicher: Wunderkind aus Schweden

Die im schwedischen Sundsvall geborene Emma Aicher fuhr bis 2020 noch für Schweden und gehörte bis vor kurzem noch dem deutschen C-Kader an. Nun soll das 19-jährige Talent bei der Weltmeisterschaft in den französischen Alpen auftrumpfen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emma Aicher🏎 (@emmaaicher)

Verein: SC Mahlstetten

Geburtstag: 13.11.2003

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 75 kg

Größte Erfolge:

Olympia: 1x Silber (Mannschaft; Slalom, Riesen-Slalom), Teilnahme 2022

WM: 1x Bronze (Mannschaft; Parallelrennen), Teilnahme 2021

>> Nordische Ski-WM 2023 in Planica: Zeitplan, Kalender, Ergebnisse und TV – alle Infos <<

Lena Dürr: die Slalomhoffnung

Mit 31 Jahren gehört die in München geborene Slalomexpertin bereits zum älteren Eisen. Eine Goldmedaille blieb ihr bislang bislang aber verwehrt. Aber sie hat bereits zwei Einzelsiege im Weltcup einfahren können, einmal in Tschechien, einmal in Russland, und landete insgesamt neun Mal auf dem Podest.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena Dürr (@lenaduerr)

Verein: SV Germering

Geburtstag: 04.08.1991

Größe: 1,73 Meter

Gewicht: 64 kg

Größte Erfolge:

Olympia: 1x Silber (Mannschaft; Slalom), Teilnahme 2022

WM: 2x Bronze (Mannschaft), Teilnahme 2013, 2021

Andrea Filser: die deutsche Slalom-Meisterin

Die zweimalige deutsche Meisterin – 2018 im Slalom, 2021 im Riesenslalom – gehört ebenfalls zum Kader der diesjährigen Weltmeisterschaft in den französischen Alpen. Die Slalom-Expertin wartet auf internationalem Parkett aber noch auf den ganz großen Erfolg. Bei der letzten WM in Cortina d’Ampezzo 2021 reichte es mit der Mannschaft immerhin bereits zu Bronze.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andrea Filser (@andreafilser)

Verein: SV Wildsteig

Geburtstag: 25.03.1993

Größe: 1,68 Meter

Gewicht: 61 kg

Größte Erfolge:

WM: 1x Bronze (Mannschaft), Teilnahme 2021

2x Deutsche Meisterschaft (Slalom 2018, Riesenslalom 2021)

Jessica Hilzinger: Slalom-Expertin mit Schweizer Blut

In schweizerischen Grabs geboren, fuhr die 25-Jährige lange unter liechtensteinischer Flagge. Erst nach der Saison 2014/15 schloss sie sich dem deutschen Team an und ist inzwischen für das Zoll-Ski-Team auf den Skiern unterwegs. Der große Erfolg lässt bei ihr aber noch auf sich warten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HEAD Worldcup Rebels (@head_rebels)

Verein: SC Oberstdorf

Geburtstag: 26.05.1997

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: – kg

Größte Erfolge:

1x liechtensteinischer Meistertitel (Slalom 2015)

10 Podestplätze, davon 5 Siege in FIS-Rennen

>> Ski Alpin: Das sind die schönsten Skifahrerinnen der Welt <<

Kira Weidle: der Silberpfeil der Abfahrt

Es ist bereits die vierte Weltmeisterschaft für die Abfahrts- und Super-G-Spezialistin Kira Weidle. Die 26-Jährige war bereits vor zwei Jahren überaus erfolgreich, als sie in Cortina d’Ampezzo in der Abfahrt die Silbermedaille holen konnte. Vier Jahre zuvor war es bei der Juniorenweltmeisterschaft im schwedischen Are bereits Bronze. Nun fehlt nur noch eine goldene Medaille.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kira Weidle (@kiraweidle)

Verein: SC Starnberg

Geburtstag: 24.02.1996

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 68 kg

Größte Erfolge:

WM: 1x Silber (Abfahrt), Teilnahme 2021

4x Deutsche Meisterin (Abfahrt 2016, Abfahrt 2019, Abfahrt und Super-G 2021)

Romed Baumann: ein Österreicher für Deutschland

In St. Johann in Tirol geboren, startete der heute 37-Jährige lange Zeit für den österreichischen Skiverband (ÖSV). Erst seit der Saison 2019/20 ist er im deutschen Team. Dabei gelang ihm ein besonderes Kunststück: Er holte als erster Skirennläufer der Nachkriegsgeschichte für zwei verschiedene Nationen Medaillen bei Weltmeisterschaften.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Baumann Romed (@baumannromed)

Verein: WSV Kiefersfelden

Geburtstag: 14.01.1986

Größe: 1,84 Meter

Gewicht: 93 kg

Größte Erfolge:

WM: 2x Silber (Mannschaft, Super-G), Teilnahme 2011, 2021

1x Bronze (Super-Kombination), Teilnahme 2013

Thomas Dreßen: der Geschwindigkeit -Fanatiker

In Garmisch-Partenkirchen geboren, wurde dem 29-Jährigen das Skifahren quasi in die Wiege gelegt. 2015 gab er sein Debüt im Alpinen Skiweltcup, seither konnte er sich immer in die Top Ten fahren, ein Podium blieb ihm aber bislang verwehrt. Vielleicht wird die Weltmeisterschaft in Courchevel ja seine Sternstunde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Dreßen (@thomas_dressen)

Verein: SC Mittenwald

Geburtstag: 22.11.1993

Größe: 1,88 Meter

Gewicht: 100 kg

Größte Erfolge:

3x Deutscher Meister (Abfahrt 2015, 2018, Super-Kombination 2015)

6 Siege in FIS-Rennen

Skisportler des Jahres 2018 und Skisportler des Jahres 2020 durch Wahl der der deutschen Kaderathleten des DSV

Josef Ferstl: der vielseitige Skirennläufer

Der 34-Jährige aus Traunstein in Oberbayern ist gleich in drei Disziplinen vertreten. So fährt er neben der Abfahrt und dem Super-G auch die Kombination. Ein großer internationaler Titel blieb ihm bislang verwehrt, aber er konnte bereits zwei Deutsche Meisterschaften für sich entscheiden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ᴊᴏꜱᴇꜰ „ᴘᴇᴘɪ“ ꜰᴇʀꜱᴛʟ (@josef_ferstl)

Verein: SC Hammer e.V.

Geburtstag: 29.12.1988

Größe: 1,79 Meter

Gewicht: 85 kg

Größte Erfolge:

2x Deutscher Meister (Super-G 2017, 2018)

5x Siege in FIS-Rennen

4x Siege im South America Cup

Sebastian Holzmann: der Slalom-Fachmann

Der in Bad Wörishofen geborene Slalom-Experte ist ein relativ unbeschriebenes Blatt, zumindest auf internationalem Niveau. Dabei konnte er bereits das eine oder andere Mal schon auf sich aufmerksam machen, mehr als Einzelsiege sprangen bislang aber nicht heraus. Vielleicht langt es ja bei der Weltmeisterschaft zum großen Wurf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sebastian Holzmann (@sebiholzmann)

Verein: SC Oberstdorf

Geburtstag: 22.03.1993

Größe: 1,83 Meter

Gewicht: 84 kg

Größte Erfolge:

2x Deutscher Meister (Riesenslalom 2013, Slalom 2021)

15x Siege in FIS-Rennen

Simon Jocher: der Überraschungsfahrer

Der Sportsoldat aus Schongau ist erst seit wenigen Jahren im Herrenbereich dabei, konnte hier jedoch schon einige Achtungserfolge feiern. Zudem ist er bereits Deutscher Meister in der Kombination 2021 geworden. Wenn er sein Talent auf die Strecke bringt, könnte es vielleicht etwas werden in den französischen Alpen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DSV_Alpin (@dsv_alpin)

Verein: SC Schongau 1946 e.V.

Geburtstag: 25.05.1996

Größe: 1,85 Meter

Gewicht: 88 kg

Größte Erfolge:

1x deutscher Meistertitel: Kombination 2021

7x Siege in FIS-Rennen

Andreas Sander: Der Vize-Weltmeister

Es ist bereits die fünfte Meisterschaft für den gebürtigen Schwelmer. Dabei werden viele Hoffnungen auf dem 33-Jährigen ruhen, denn seine bisherige Titelsammlung kann sich durchaus sehen lassen. So hat er unter anderem acht Deutsche Meistertitel im Gepäck und hat auch sonst schon viel Eindruck auf internationalem Parkett hinterlassen. Bei der WM in Cortina d’Ampezzo wurde er 2021 Zweiter und somit Vize-Weltmeister.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andreas Sander (@andi_sander)

Verein: SG Ennepetal

Geburtstag: 13.06.1989

Größe: 1,78 Meter

Gewicht: 91 kg

Größte Erfolge:

WM: Vize-Weltmeister in der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo 2021

8x Deutscher Meister (Abfahrt 2011 und 2012; Super-G 2011, 2012, 2014, 2015 und 2022; Kombination 2016)

2x Sieger in FIS-Rennen

1x Sieger im South America Cup

>> Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Zeitplan, Kalender, Ergebnisse und TV – alle Infos <<

Alexander Schmid: der Medaillengewinner

In der aktuellen Mannschaft gehört der Zollbeamte aus Oberstdorf du den am höchsten dekorierten Skifahrern. So holte er sich in Peking 2022 bei den olympischen Winterspielen mit der Mannschaft eine Silbermedaille. Auch bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo war er mit der Mannschaft und einer Bronzemedaille dabei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alex Schmid (@alex._.schmid)

Verein: SC Fischen

Geburtstag: 09.02.1993

Größe: 1,78 Meter

Gewicht: 70 kg

Größte Erfolge:

Olympia: 1x Silber (Mannschaft), Teilnahme 2022

WM: 1x Bronze (Mannschaft), Teilnahme 2021

2x Deutscher Meister: Riesenslalom 2015, Slalom 2015

Dominik Schwaiger: der Top-Ten-Fahrer

Seit über zehn Jahren schon fährt der in Berchtesgaden geborene 31-Jährige schon Abfahrtsski. Im Europacup kam er seit der Saison 2013/14 bis 2016/17 immer in die Top Ten, für einen ganz großen Erfolg hat es bislang aber noch nicht gereicht. In Cortina d’Ampezzo 2021 wurde er 22. Für die kommende WM hat er sich sicher mehr ausgerechnet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dominik Schwaiger (@schwaigerdominik)

Verein: WSV Koenigssee TG BGD

Geburtstag: 01.05.1991

Größe: 1,79 Meter

Gewicht: 85 kg

Größte Erfolge:

4x Deutscher Meister: Riesenslalom 2011, Super-G 2019, Abfahrt 2021, Super-G 2021

3x Sieger in FIS-Rennen

Linus Straßer: der Erfolgreichste

Der Slalom-Spezialist ist der wahrscheinlich erfolgreichste Fahrer des diesjährigen Kaders, holte er doch bereits eine Medaille bei der letzten Weltmeisterschaft und auch eine Medaille bei den letzten olympischen Spielen. Hinzu kommen seine Siege in Einzelrennen. Den gebürtigen Münchner muss man also immer auf dem Zettel haben, er kann für große Überraschungen in Frankreich sorgen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Linus Straßer (@linusstrasser)

Verein: TSV 1860 München

Geburtstag: 06.11.1992

Größe: 1,83 Meter

Gewicht: 75 kg

Größte Erfolge:

Olympia: 1x Silber (Mannschaft), Teilnahme 2022

WM: 1x Bronze (Mannschaft), Teilnahme 2021

3x Sieger in Weltcup-Rennen (Stockholm 2017, Zagreb 2021, Schladming 2022)

4x deutscher Meister (Riesenslalom 2014 und 2017, Slalom 2017, Kombination 2017)

2x Sieger und Slalom-Disziplinenwertung im Australia New Zealand Cup 2017

11x Sieger in FIS-Rennen