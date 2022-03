Russland: US-Basketball-Star in Moskau am Flughafen festgenommen

Russland ist derzeit weltweit ein Thema. Aufgrund des Krieges mit der Ukraine sollen alle US-Amerikaner unverzüglich das Land verlassen. Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner wollte dies wohl auch tun, sitzt nun aber in Moskau am Flughafen fest. Die Basketballerin wurde festgenommen, es drohen ihr nun bis zu zehn Jahren Haft.

Die 31 Jahre alte US-Amerikanerin wurde am Moskauer Flughafen Scheremetjewo wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den russischen Zoll berichtete, sind bei einer Kontrolle im Gepäck der Amerikanerin im Februar sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl entdeckt worden. Griner sei festgenommen worden, es liefen Ermittlungen. Ihr drohen den Angaben zufolge fünf bis zehn Jahre Haft.

Auf Twitter gibt es ein Video vom Flughafen:

This is a video of #BrittneyGriner passing through customs. It’s longer than the others I’ve seen today. We’ve been told that the dogs alerted to her bags. We can clearly see that is not the case. @HRC can we get some help for her#FreeBrittneyGriner #FreeBritney #WNBATwitter pic.twitter.com/8uVS24MPMG

— Bobbi ⚡️Free Brittney Griner⚡️ (@Swaggy_DgB) March 5, 2022