Rhein Fire in der ELF 2023 heute: Spielplan, Stadion, Tickets – alle Infos

An jedem verdammten Sonntag – das ist die Parole nach der auch in Deutschland Hunderttausende von American-Football-Fans leben. Denn der letzte Tag der Woche ist traditionell Spieltag – und da heißt es, sein Team mit voller Leidenschaft zu unterstützen.

Für viele deutsche Football-Fans hieß das jahrelang die US-amerikanische Profiliga NFL im TV oder Stream zu verfolgen oder hierzulande auf Bezirkssportanlagen den Amateurklubs aus der Region die Daumen zu drücken. Doch der Hype um den US-Sport hat auch längst Deutschland und den Rest Europas erreicht. Und mit ihm ist eine hochprofessionelle Kontinental-Liga nach Vorbild der NFL entstanden: die European League Of Football, kurz ELF.

>> Rhein-Fire-Coach Jim Tomsula im Interview: „Die Fans sollen ruhig vom Titel träumen“ <<

Auch Düsseldorf ist mit Rhein Fire in der ELF vertreten. Auf welche Teams die Sportler aus der NRW-Landeshauptstadt treffen, wo sie ihre Heimspiele austragen und wie ihr an Tickets kommt – das alles und einiges mehr verraten wir euch hier im Überblick!

Rhein Fire in der ELF 2023: Wann und gegen wen spielen die Düsseldorfer Footballer?

Rhein Fire ist Mitglied der 17 Teams umfassenden European League Of Football (ELF), die 2023 in ihre nunmehr dritte Saison geht. Die europaweit agierende Football-Liga ist dabei in drei Gruppen aufgeteilt, sogenannte Conferences. Rhein Fire ist Teil der Western Conference, in der sich folgende weitere Mannschaften tummeln:

Cologne Centurions

Frankfurt Galaxy

Hamburg Sea Devils

Paris Musketeers

Auf diese vier Teams trifft Rhein Fire in der regulären Saison (Regular Season) jeweils zwei Mal. Insgesamt tragen die Düsseldorfer Footballer zwölf Regular-Season-Partien aus. Der gesamte Regular-Season-Spielplan von Rhein Fire sieht wie folgt aus:

So, 04.06., 16.25 Uhr: Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy – 33:9

gegen Frankfurt Galaxy – So, 11.06.2023, 16.25 Uhr: Hamburg Sea Devils gegen Rhein Fire – 22:27

So, 18.06.2023, 16.25 Uhr: Rhein Fire gegen Paris Musketeers 58:28

gegen Paris Musketeers So, 25.06.2023, 16.25 Uhr: Cologne Centurions gegen Rhein Fire 0:42

Sa, 01.07.2023, 14.30 Uhr: Rhein Fire gegen Helvetic Guards (Zürich, Schweiz) 51:0

gegen Helvetic Guards (Zürich, Schweiz) So, 09.07.2023, 16.25 Uhr: Rhein Fire gegen Munich Ravens 39:25

gegen Munich Ravens So, 16.07.2023, 16.25 Uhr: Paris Musketeers gegen Rhein Fire 25:37

So, 23.07.2023, 16.25 Uhr: Rhein Fire gegen Cologne Centurions 62:3

So, 13.08.2023, 16.25 Uhr: Rhein Fire gegen Hamburg Sea Devils 40:9

gegen Hamburg Sea Devils So, 20.08.2023, 16.25 Uhr: Munich Ravens gegen Rhein Fire 23:60

So, 27.08.2023, 16.25 Uhr: Helvetic Guards gegen Rhein Fire

So, 03.09.2023, 16.25 Uhr: Frankfurt Galaxy gegen Rhein Fire

Der Sieger der Western Conference zieht gemeinsam mit den Siegern der Central und der Southern Conference sowie drei Teams mit den darauffolgend besten Siegquoten in die ELF-Playoffs ein. Die Infos zum Modus der diesjährigen Finalrunde folgen noch.

>> Zu Gast bei den Footballern von Rhein Fire: Ein Training mit den harten Jungs <<

Rhein Fire in der ELF 2023: Wo tragen die Düsseldorfer Footballer ihre Heimspiele aus?

Auch wenn das Team von Rhein Fire in Düsseldorf angesiedelt ist und dort sein Trainingsgelände hat, läuft es zu Heimspielen nicht in der NRW-Landeshauptstadt auf. Vielmehr kämpft es in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena vor heimischer Kulisse um wichtige Siege.

Die traditionsreiche und 2004 komplettmodernisierte Sportstätte ist vornehmlich als Heimat des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bekannt und fasst 31.500 Zuschauer. In der vergangenen ELF-Saison konnte Rhein Fire hier im Schnitt fast 9.000 Zuschauer zu seinen Heimspielen begrüßen.

>> Rhein Fire: Das ist der Roster der ELF-Saison 2023 – alle aktuellen Fotos des Football-Teams <<

Mit dem ÖPNV aus Richtung Düsseldorf reist ihr wie folgt zur Schauinsland-Reisen-Arena:

S-Bahn-Linie S1 bis Bahn-Haltestelle DU-Schlenk und die letzten Meter zu Fuß (etwa 10 Minuten).

U-Bahn-Linie U79 bis Haltestelle Grunewald und die letzten Meter zu Fuß (etwa 10 Minuten)

Rhein Fire in der ELF 2023: Wo bekomme ich Tickets für die Heimspiele der Düsseldorfer Footballer?

Eintrittskarten für die sechs Heimspiele von Rhein Fire in der Regular Season 2023 erhaltet ihr beim Ticketanbieter Ticketmaster, auf den ihr auch von der offiziellen Team-Homepage umgeleitet werdet.

Normalpreistickets starten bei 33,90 Euro, ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Rentner, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst-Leistende und Schwerbehinderte gibt es bereits ab 24,90 Euro.

ELF-Saison 2023 live: Wo werden die Spiele im TV und Livestream übertragen?

In dieser Saison überträgt der Sender ProSieben Maxx insgesamt 30 Spiele der European League of Football. Alle weiteren Infos zu den Sendeterminen findet ihr am jeweiligen Spieltag hier.

Eine weitere Möglichkeit, die Spiele von zu Hause aus mitzuverfolgen, ist die Live-Übertragung auf ran.de und die kostenpflichtigen Streamingplattform Joyn Plus+.

>> Quarterback Jadrian Clark von Rhein Fire im Interview: „Ich fühle mich endlich angekommen“ <<

Rhein Fire in der ELF 2023: Wer ist der Quarterback der Düsseldorfer Footballer?

Starting Quarterback von Rhein Fire ist der US-Amerikaner Jadrian Clark. Der 29-Jährige aus Florida spielt bereits seit 2017 in Europa Football und führte als Spielmacher 2018 die Braunschweig Lions zum Eurobowl und die Vienna Vikings 2020 zur österreichischen Meisterschaft. 2022 wechselte er von den Hamburg Sea Devils zu Rhein Fire, mit denen er nun die zweite ELF-Saison bestreitet.

„Ich liebe Düsseldorf“, erklärte Clark vor Saisonbeginn im Gespräch mit Tonight News, „die Stadt hat eine perfekte Größe und die Menschen sind sehr herzlich und offen.“ Auch das Team von Rhein Fire sei „einzigartig“, findet der US-Amerikaner, „denn hier kommt viel Talent, aber nur wenig Ego zusammen.“ Eine aus seiner Sicht gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Saison – „und eine Seltenheit im American Football“, wie Clark mit einem Lacher hinzufügt.

Sein Erfolgsrezept für die ELF-Saison 2023 verriet uns Clark ebenfalls: „Ich frühstücke vor jedem Heimspiel beim Bäcker um die Ecke meiner Wohnung. Eier, Speck, Cappuccino – und für den Zuckerhaushalt: ein Schokocroissant.“

Rhein Fire in der ELF 2023: Wer ist der Cheftrainer der Düsseldorfer Footballer?

Angeleitet werden die 53 Spieler, die im Kader von Rhein Fire stehen, von einer echten Football-Größe: Jim Tomsula. Der 55-Jährige war ganze zwölf Jahre lang in der US-Profiliga NFL als Trainer tätig, 2015 übernahm er für eine Spielzeit sogar die Cheftrainer-Position beim fünffachen Super-Bowl-Champions San Francisco 49ers.

Für Tomsula, der mit Rhein Fire in seine zweite ELF-Saison geht, ist das Düsseldorfer Team eine Herzensangelegenheit. Der Coach aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania trainierte 2006 bereits das gleichnamige NFL-Europa-Franchise.

„Die Entwicklung der ELF begeistert mich“, erklärte Tomsula im Interview mit Tonight News, „zu sehen, wie Jahr für Jahr der Pool an wirklich talentierten Spielern wächst, wie die Begeisterung für das Spiel und die Teams wächst, ist bemerkenswert.“ Auch deshalb hat Coach Tomsula eine kurze und prägnante Antwort auf die Frage, ob sich der Football in Europa bereits mit dem in der großen NFL messen könne: „Ja.“

Tomsula ist sogar fest davon überzeugt, dass die Lücke zwischen NFL und ELF in Zukunft immer kleiner werden wird. „Zu NFL-Europe-Zeiten bestanden sowohl die Kader als auch die Trainerteams zu 99 Prozent aus US-Amerikanern. Das hat sich absolut gewandelt – und wird in Zukunft nur weiter zunehmen. Denn das Talent ist hier vor Ort. In Europa, in Deutschland, in Düsseldorf. Nun geht es darum, diese enorme Lust an diesem Sport nachhaltig zu nutzen.“