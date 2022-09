Football bei ProSieben: Diese Spiele zeigt „ran NFL“ heute

Auch während der Saison überträgt „ran NFL“ 2022 ausgewählte Spiele live. Aber welche Spiele werden bei Prosieben (Maxx) am kommenden Spieltag gezeigt? Eine Frage, die sich viele Football-Fans in Deutschland vor jedem Wochenende während der NFL-Saison stellen. Hier erfahrt ihr es!

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Sonntag, 18. September, 18 Uhr

An diesem Sonntag treffen ab 19 Uhr die Tampa Bay Buccaneers auf die New Orleans Saints – auf ProSieben sowie im Livestream auf ran.de. Zeitgleich sind die New England Patriots bei den Pittsburgh Steelers auf ein heißes Date eingeladen – letzteres läuft live auf ran.de.

Last but not least starten ab 22.20 Uhr die Cincinnati Bengals gegen die Dallas Cowboys durch. Auch dieses Spiel wird auf ProSieben sowie im Livestream auf ran.de übertragen.

Mehr zur NFL und „ran“:

