Welche Spiele zeigt „ran NFL“ am kommenden Spieltag? Eine Frage, die sich viele Football-Fans in Deutschland vor jedem Wochenende während der NFL-Saison stellen. Hier erfahrt ihr es!

Am 5. Spieltag übertragt „ran NFL“ am Sonntag gleich vier Spiele live – und nicht, wie gewohnt, drei. Hinzu kommt nämlich ein NFL London Game.

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Sonntag, 10. Oktober, 15.25 Uhr

Auch der 5. Spieltag beginnt mit der Show „#ranNFLsüchtig“, in der auf die aktuellen Geschehnisse in der NFL eingegangen und eine Vorschau auf den Spieltag gegeben wird. Allerdings läuft diese am Sonntag ungewohnterweise bereits um 14.55 Uhr und auf ProSieben. Grund ist das um 15.25 Uhr folgende NFL London Game Atlanta Falcons – New York Jets.

Um 18.55 Uhr startet dann die Übertragung des Spiels Tampa Bay Buccaneers – Miami Dolphins auf ProSieben Maxx. Ab 22.25 Uhr geht es dort mit Arizona Cardinals – San Francisco 49ers weiter.

Wie gewohnt können die Spiele auch auf ran.de verfolgt werden. Und auch 2021 gibt es immer ein Spiel exklusiv im Livestream. Am 5. Spieltag lautet diese Begegnung Cincinnati Bengals – Green Bay Packers (Sonntag, 10. Oktober, 19.00 Uhr).

