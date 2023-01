Football live auf ProSieben: Diese Spiele zeigt „ran NFL“ in der Conference Championship

Es geht doch nichts über einen spannenden NFL-Abend: Noch bis zum Super Bowl 57 in Arizona werden jeweils mehrere Games der NFL live auf ProSieben übertragen. Die Spiele der Conference Championship am Sonntag werden im Fernsehen und im Stream übertragen.

>> Alle News und Infos zur NFL findet ihr auch auf unserer Themenseite! <<

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Super Wild Card Weekend live auf ProSieben

Am Wochenende gibt es wieder spektakuläre Pässe, unglaubliche Fänge, knallharte „Hits“ und geschundene Knochen zu sehen: ProSieben zeigt gleich mehrere Begegnungen der NFL International Series im Free-TV, sowie sowie auf ran.de und in der ran App. Denn diesmal geht’s um die Conference Championships und den Einzug in den Super Bowl!

Zusätzlich zu den Live-Spielen könnt ihr euch immer dienstags um 9 Uhr die ran NFL Webshow „Guten Morgen Football“ mit Highlights des Monday Night Games, Analysen und Diskussionen über die Brennpunkte ansehen.

>> NFL 2022/2023: Spielplan, Ergebnisse, Standings – inklusive Preseason <<

Die NFL TV-Übersicht für Sonntag, 29. Januar 2023, ProSieben:

Die NFL TV-Übersicht für Montag, 30. Januar 2023, ProSieben: