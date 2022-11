Football am Sonntag live auf ProSieben: Diese Spiele zeigt „ran NFL“ in Week 12

Spannende Neuigkeiten von der NFL-Front: Anstelle wie bisher auf ProSieben MAXX werden seit Week 3 bis zum Super Bowl 57 in Arizona alle (!) Sonntagsspiele der NFL künftig live auf ProSieben übertragen. Welche Spiele am Sonntag im Fernsehen und im Stream laufen, erfahrt ihr hier!

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Donnerstag, 24. November live auf ProSieben

Zur Feier des Thanksgiving am Donnerstag, 24. November, überträgt Prosieben live die Begegnung der New York Giants at Dallas Cowboys um 22.20 Uhr.

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Sonntag, 27. November live auf ProSieben

Am Sonntag, dem 27. November, gibt es ab 18.30 Uhr wieder spektakuläre Pässe, unglaubliche Fänge, knallharte „Hits“ und geschundene Knochen zu sehen: Am Sonntag überträgt Prosieben die Begegnung der NFL International Series. Die Spiele werden auf ProSieben sowie im Livestream auf ran.de übertragen.

Zusätzlich zu den Live-Spielen könnt ihr euch immer dienstags um 9 Uhr die ran NFL Webshow „Guten Morgen Football“ mit Highlights des Monday Night Games, Analysen und Diskussionen über die Brennpunkte ansehen.

Die NFL-TV-Übersicht für Sonntag, 27. November 2022, ProSieben: