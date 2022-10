Football live auf ProSieben: Diese Spiele zeigt „ran NFL“ heute in Week 4

Spannende Neuigkeiten von der NFL-Front: Anstelle wie bisher auf ProSieben MAXX werden seit Week 3 bis zum Super Bowl 57 in Arizona alle (!) Sonntagsspiele der NFL künftig live auf ProSieben übertragen. Welche Spiele am kommenden Sonntag laufen, erfahrt ihr hier!

Nächste „ran NFL“-Übertragung: Sonntag, 2. Oktober live auf ProSieben

Am Sonntag, dem 2. Oktober, treffen unter anderem die Minnesota Vikings auf die New Orleans Saints. Werden die Wikinger Hackfleisch aus den Heiligen aus New Orleans machen? Oder bekehren die Jungs aus New Orleans die Spieler aus Minnesota? Später am Abend bitten dann die Denver Broncos die Oakland Raiders zum Tanz auf dem Grün.

Die Spiele werden auf ProSieben sowie im Livestream auf ran.de übertragen.

Zusätzlich zu den Live-Spielen könnt ihr euch immer dienstags um 9 Uhr die ran NFL Webshow „Guten Morgen Football“ mit Highlights des Monday Night Games, Analysen und Diskussionen über die Brennpunkte ansehen.

Die NFL-TV-Übersicht für Sonntag, 2. Oktober 2022, ProSieben: