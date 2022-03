Radrenn-Gewinnerin erhält kuriose Siegprämie: Box mit Sexspielzeug und Erotik-Artikeln

Am Donnerstag ist im Damen-Radsport die „Friesland Tour“ gestartet. Das Auftaktzeitfahren über 14,4 Kilometer gewann die Niederländerin Ellen van Dijk. Für ihren Sieg bekam sie ein kurioses Geschenk von „Easytoys“, dem Sponsor der Rundfahrt.

Mit vollem Namen heißt das Event nämlich „EasyToys Bloeizone Fryslân Tour“. Neben einem Preisgeld erhalten die Etappensiegerinnen zusätzlich ein Goodiebag von „Easytoys“, einem Hersteller für Erotik-Artikel.

So staunte van Dijk dann auch nicht schlecht, als sie unter anderem einen Vibrator sowie eine Schlafmaske, ein Kama-Sutra-Kartenspielset und weitere Annehmlichkeiten in einer Box als Siegprämie überreicht bekam. Auf Twitter ließ sie ihre Fans am Gewinn teilhaben und fragte: „Die Preise im Frauenradsport werden immer besser 😅. Lasst Tipps in den Kommentaren da, wie man sie nutzen kann😂.“

Prizes in women’s cycling are improving 😅. You can leave tips on how to use it in the comments😂 pic.twitter.com/Fh23MVG4vv

Es war aber nicht das einzige Kuriose an diesem Wettkampf. So kamen einer weiteren Fahrerin Schüler entgegen, eine andere Fahrerin musste einem Lieferwagen ausweichen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

We are beyond words that this incidents happened in a UCI race today. We are hugely dissapointed @BloeizoneFrTour and we are at least releived that no one was hurt. The ITT took place in open traffic and the prizes handed out after the race made the day even more surreal. #BFTT22 pic.twitter.com/TL20aMAWdz

— CPA Women (@women_cpa) March 3, 2022