NFL: Das sind die schönsten Spielerfrauen der Football-Stars

American Football, und vor allem die NFL, erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Grund genug, euch auch mal die Damen im Hintergrund vorzustellen. Denn auch in der NFL gilt: Hinter einem erfolgreichen Profi steht eine starke Frau. Wir zeigen euch die Spielerfrauen aus der National Football League.

Die NFL bietet nicht nur großen Sport. Auch neben dem Spielfeld hat die amerikanische Football-Liga einiges zu bieten. Denn die Spielerfrauen der Sportler sind hier ebenfalls Stars. Topmodels wie Gisele Bündchen, Moderatorinnen, Sportlerinnen, Schauspielerinnen – die WAGs der NFL-Stars können sich sehen lassen. Und das tun sie natürlich am liebsten beim Super Bowl!

Das sind die schönsten Spielerfrauen der NFL

Gisele Bündchen (Frau von Tom Brady)

Gisele Bündchen ist natürlich die Nummer eins der Spielerfrauen. Das Topmodel aus Brasilien ist seit Ewigkeiten mit Quarterback-Superstar Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) verheiratet. Was für ein Glückspilz!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele)

Brittany Williams (Freundin von Josh Allen)

Brittany Williams steht offensichtlich auch auf Quarterbacks. Sie ist mit Josh Allen von den Buffalo Bills zusammen. Die beiden kennen sich seit der High School.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von brittany morgan williams (@brittwilll)

Camille Kostek (Freundin von Rob Gronkowski)

Der Rücktritt vom Rücktritt von Rob Gronkowski sorgte vor der NFL-Saison 2020 für mächtig Aufsehen. Bei den Tampa Bay Buccaneers ist der Tight End wieder mit seinem alten Freund Tom Brady vereint – zusammen ist er aber nach wie vor mit Camille Kostek:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Camille Kostek (@camillekostek)

Rachel Bush Poyer (Frau von Jordan Poyer)

Rachel Bush Poyer ist mit Jordan Poyer (Buffalo Bills) verheiratet. Der Safety ging mit der Hochzeit wohl auf Nummer sicher. Irgendwie verständlich:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rachel Bush (@rachelbush)

Kayla Nicole (Freundin von Travis Kelce)

Tight End Travis Kelce ist ein glücklicher Mann. Dafür verantwortlich ist nicht nur der Erfolg mit den Kansas City Chiefs, sondern auch seine Freundin, TV-Moderatorin Kayla Nicole:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kayla Nicole (@iamkaylanicole)

Chelsie Kyriss (Freundin von Antonio Brown)

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Antonio Brown zum „Enfant terrible“ der NFL. Der Wide Receiver wechselte von einem Team zum nächsten und war in zahlreiche Skandale verwickelt. Nun steht er bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag (mit denen er gleich den Super Bowl holte) – und sie scheinen neben Freundin Chelsie Kyriss die einzigen zu sein, die „AB“ bändigen können. Einzig die Ansätze zur Lösung des Problems dürften grundlegend verschieden sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @chelsie geteilter Beitrag

Devanne Villareal (Frau von Davante Adams)

Davante Adams (Green Bay Packers) ist einer der besten Wide Receiver der NFL. Und auch sonst ist er ziemlich erfolgreich – mit seiner Frau Devanne Villareal hat er eine kleine Tochter:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Davante Adams (@taeadams)

Veronika Khomyn (Freundin von Sean McVay)

Zugegeben: Eine richtige Spielerfrau ist Veronika Khomyn nicht, schließlich spielt ihr Freund Sean McVay nicht aktiv in der NFL, sondern ist Headcoach der Los Angeles Rams. Vorenthalten wollen wir euch die schöne Ukrainerin trotzdem nicht:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝙑𝙚𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠𝙖 𝙆. (@veronika.khomyn)

Christen Harper (Freundin von Jared Goff)

Jared Goff spielt zwar nicht mehr unter Sean McVay, seine Freundin ist aber noch dieselbe wie zu seiner Zeit bei den LA Rams. Ob Christen Harper es in Detroit, wo der Quarterback für die Lions spielt, genauso schön findet wie in Kalifornien?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christen Harper (@christenharper)

Emily Mayfield (Frau von Baker Mayfield)

Goff und Baker Mayfield sind gewissermaßen Kollegen – spielen sie doch auf der gleichen Position. In Sachen Liebe ist der Quarterback von den Celeveland Browns aber schon deutlich weiter: Er ist mit seiner Emily Mayfield verheiratet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emily (Wilkinson) Mayfield (@emilywmayfield)

Brittany Matthews (Freundin von Patrick Mahomes)

Für Patrick Mahomes lief das Jahr 2020 nach dem Sieg im Super Bowl auch privat sehr gut: Am Tag, an dem der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs seinen ersten SB-Ring erhielt, machte er seiner Freundin Brittany Matthews einen Heiratsantrag. Die Hochzeit hat allerdings noch nicht stattgefunden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brittany Matthews (@brittanylynne)

Emily Dixon Hill (Frau von Taysom Hill)

Taysom Hill ist die Allzweckwaffe der NFL. Der Spieler der New Orleans Saints ist offiziell Quarterback, kann aber nahezu jede Position besetzen. Die große Konstante in seinem Leben ist Emily Dixon Hill, mit der er seit 2014 verheiratet ist. Im September 2020 kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taysom Hill (@ts_hill)

Gabriella Waheed (Freundin von Emmanuel Sanders)

Emmanuel Sanders steht als Wide Receiver bei den Buffalo Bills unter Vertrag. Schon seit 2013 ist er mit Gabriella Waheed verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gabby (@gabalabbb)

Brittany Barkley (Frau von Matt Barkley)

Matt Barkley, bei den Buffalo Bills als Quarterback unter Vertrag, ist mit Brittany Barkley verheiratet. Zwei gemeinsame Kinder hat das Paar. Das sieht man ihrer Figur nicht an:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brittany Barkley (@barkleybritt)

Ciara (Frau von Russell Wilson)

Auch Sängerin Ciara ist mit einem NFL-Star zusammen. Die Hip-Hop- und R&B-Künstlerin ist seit 2016 die Ehefrau von Russell Wilson, dem Star-Quarterback der Seattle Seahawks. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ciara (@ciara)

Anna Congdon (Freundin von Saquon Barkley)

Nach seinem Kreuzbandriss in der Vorsaison will Star-Runningback Saquon Barkley von den New York Giants 2021 wieder voll durchstarten. Wir sind uns sicher, dass Freundin Anna Congdon und die gemeinsame Tochter Jada Clare ihn dabei tatkräftig unterstützen werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Congdon (@annacongdon)

Eugenie Bouchard (Freundin von Mason Rudolph)

Eugenie Bouchard ist Sportfans auf der ganzen Welt bekannt – als eine der schönsten Tennisspielerinnen überhaupt. Auch bei der Partnerwahl bleibt sie dem Sport treu, denn sie ist mit Quarterback Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers zusammen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Genie Bouchard (@geniebouchard)

Olivia Culpo (Freundin von Christian McCaffrey)

Olivia Culpo hat das Herz von Christian McCaffrey erobert. Wir können den Runningback der Carolina Panthers absolut verstehen!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Ariana Novak (Freundin von Anthony Miller II)

Ariana Novak ist mit Anthony Miller II liiert. Der junge Mann ist Wide Receiver bei den Houston Texans. Sein bester Fang ist aber wohl seine bessere Hälfte:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ariana Novak (@ari.nesche)

Aiyda Cobb (Frau von Randall Cobb)

Aiyda Cobb ist die Ehefrau und die Mutter der Kinder von Randall Cobb, seines Zeichens Wide Receiver von den Green Bay Packers. Hier überzeugt sie im Spitzenkleid:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aiyda Cobb (@aiydacobb)

Natalie Buffett (Freundin von Dak Prescott)

Natalie Buffett ist mit einem Quarterback zusammen. Miss Buffett datet Dak Prescott, den Spielmacher der Dallas Cowboys.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Natalie Buffett (@natalie_buffett)

Nastia Liukin (Freundin von Sam Martin)

Nastia Liukin gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze im Kunstturnen. Sie ist mit Punter Sam Martin von den Denver Broncos zusammen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nastia Liukin (@nastialiukin)

Katherine Webb (Frau von AJ McCarron Jr.)

Katherine Webb war früher mal Miss Alabama. Mittlerweile ist sie mit Quarterback Anthony „AJ“ McCarron Jr. von den Houston Texans verheiratet. Sie haben drei Kinder.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Katherine Webb-McCarron (@_katherinewebb)

Marissa Powell (Frau von Kyle Van Noy)

Marissa Powell hat viele Jobs. Sie ist Model, Schauspielerin und Schönheitskönigin, war früher Miss Utah. Ihren schauspielerischen Durchbruch hatte sie in der Serie „Ballers“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson, bei der sich alles um Football dreht und sie passenderweise sich selbst spielte. Verheiratet ist sie mit Kyle Van Noy, Linebacker von den New England Patriots.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mari Van Noy (@realmarissavannoy)

Crymson Rose (Freundin von CeeDee Lamb)

CeeDee Lamb hat nicht nur einen der coolsten Namen der NFL, sondern auch eine extrem schöne Freundin. Das herz des Wide Receivers gehört Crymson Rose:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Crymson Rose (@crymsonrose)

Lauren Wood (Freundin von Odell Beckham Jr.)

Zugegeben: Der Glanz der ganz großen Tage ist bei Odell Beckham Jr. verfolgen. Dafür glänzt, Lauren Wood, die Freundin des Wide Receivers der Cleveland Browns umso mehr:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lauren Wood (@lolowood_)

Sydni Paige Russell (Freundin von Tyrann Mathieu)

Safety Tyrann Mathieu von den Kansas City Chiefs ist bekannt als der „Honey Badger“. Wir ersparen uns an dieser Stelle ein Wortspiel in Bezug auf seine Freundin Sydni Paige Russell, mit der er zwei Kinder hat:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sydni 🤎 (@sydnipaige_)

Marissa Layne Lawrence (Frau von Trevor Lawrence)

2021 ist das Jahr des Trevor Lawrence. Kurz nachdem er seine Freundin Marissa Layne heiratete, wurde der Quarterback im NFL Draft von den Jacksonville Jaguars an erster Stelle gepickt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marissa Layne Lawrence (@marissa_lawrence)

Abbey Gile (Freundin von Zach Wilson)

Quarterback-Kollege Zach Wilson wurde an zweiter Stelle gedraftet und hat „nur“ eine Freundin. Aber was für eine. Gestatten: Abbey Gile.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Abbey Gile (@abbey.gile)

Sophie Scott (Freundin von Mac Jones)

Mac Jones soll bei den New England Patriots das Erbe von Quarterback-Legende Tom Brady antreten. Keine einfach Aufgabe – aber auf die Unterstützung seiner Freundin Sophie Scott kann er zählen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophie Scott (@sophiescott9)

