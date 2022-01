NFL: Playoff-Szenarien – diese Entscheidungen fallen in Week 18 noch

Die Spannung könnte kaum höher sein: Am letzten Spieltag der Regular Season der NFL fallen noch etliche Entscheidungen. Neben drei Playoff-Plätzen geht es für viele Teams auch um eine bestmögliche Ausgangssituation in den Playoffs. Wir zeigen die verschiedenen Szenarien in Week 18 auf.

NFC

Ein einziger Playoff-Platz ist in der NFC noch nicht fix. Zudem geht es um den Titel in der NFC West.

Die New Orleans Saints (8-8) kommen in die Playoffs, wenn…

sie gewinnen

und

die San Francisco 49ers verlieren.

Die San Francisco 49ers (9-7) kommen in die Playoffs, wenn…

sie gewinnen oder unentschieden spielen

oder

die Saints verlieren oder unentschieden spielen.

Die Arizona Cardinals (11-5) gewinnen die NFC West…

bei eigenem Sieg

und

einer Niederlage der Los Angeles Rams.

Die Los Angeles Rams (12-4) gewinnen die NFC West…

bei eigenem Sieg

oder

bei einer Niederlage oder einem Unentschieden der Arizona Cardinals.

AFC

In der AFC sind sogar noch zwei Playoff-Tickets zu vergeben. Darüber hinaus geht es um den Titel in der AFC East und den #1 Seed.

Die Baltimore Ravens (8-8) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn…

sie gewinnen

und

die Los Angeles Chargers und die Indianapolis Colts verlieren und die Miami Dolphins verlieren oder unentschieden spielen.

Die Indianapolis Colts (9-7) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn…

sie gewinnen

oder

die Los Angeles Chargers verlieren und die Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers unentschieden spielen

oder

die Los Angeles Chargers verlieren, die Pittsburgh Steelers verlieren und die Miami Dolphins gewinnen.

Die Los Angeles Chargers (9-7) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn…

sie gewinnen oder unentschieden spielen.

Die Las Vegas Raiders (9-7) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn…

sie gewinnen

oder

sie unentschieden spielen und die Indianapolis Colts verlieren

oder

die Indianapolis Colts verlieren und die Pittsburgh Steelers verlieren oder unentschieden spielen.

Die Pittsburgh Steelers (8-7-1) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn…

sie gewinnen und die Indianapolis Colts verlieren sowie die Las Vegas Raiders und Los Angeles Chargers nicht unentschieden spielen.

Die Buffalo Bills (10-6) gewinnen die AFC East…

bei eigenem Sieg

oder

bei einer Niederlage der New England Patriots

oder

bei eigenem Unentschieden und einem Unentschieden der New England Patriots.

Die New England Patriots (10-6) gewinnen die AFC East…

bei eigenem Sieg sowie einer Niederlage oder einem Unentschieden der Buffalo Bills

oder

bei eigenem Unentschieden sowie einer Niederlage der Buffalo Bills.

Die Tennessee Titans (11-5) holen den #1 Seed der AFC (Bye Week und Heimvorteil)…

bei eigenem Sieg.

Die Kansas City Chiefs (12-5) holen den #1 Seed der AFC (Bye Week und Heimvorteil)…

bei eigenem Sieg sowie einer Niederlage oder einem Unentschieden der Tennessee Titans.

Die Cincinnati Bengals (10-6) holen den #1 Seed der AFC (Bye Week und Heimvorteil)…

bei eigenem Sieg sowie einer Niederlage der Tennessee Titans und einer Niederlage oder einem Unentschieden der New England Patriots.

