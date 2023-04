NFL-Draft 2023: Reihenfolge, Picks, Trades, Übertragung – alle Infos

Jedes Jahr im April findet der große NFL-Draft statt. Hier werden die größten Talente und kommenden Stars der National Football League in die Teams geholt. Wie genau aber funktioniert der Modus? Wonach wird bestimmt, welche Franchise welchen Draft-Pick bekommt? Und wie werden die Spieler überhaupt ausgewählt?

Darüber hinaus: Wo und wann genau findet der NFL-Draft 2023 statt? Und wird er übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum wichtigsten Event für Nachwuchs-Footballer in den USA!

Wann findet der NFL-Draft 2023 statt?

Der NFL-Draft 2022 findet vom 28. April 2022 bis zum 29. April 2023 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri statt. Zu deutscher Zeit beginnt der Draft am Freitag (28. April) um 2 Uhr nachts.

Wo findet der NFL-Draft 2023 statt?

In diesem Jahr soll der NFL-Draft eine interaktive Veranstaltung sein. Dabei soll sich alles rund um die Union Station, dem Memorial in Kansas City und dem National WWI Museum abspielen. Es soll ein interaktiver Football-Themenpark entstehen.

Fans vor Ort können ihre Football-Fähigkeiten unter Beweis stellen oder sich mit der Vince-Lombardi-Trophy ablichten lassen. Zudem sollen Autogrammstunden der Stars stattfinden. Die sogenannte Draft-Experience soll für die gesamte Veranstaltung geöffnet sein.

Lange Zeit wurde der Draft in New York durchgeführt. Zunächst im Madison Square Garden, später in der Radio City Music Hall (2006 – 2014). Nach 2014 entschied man sich aber dazu, den Draft auch in anderen Städten auszutragen. So ging es 2015 und 2106 nach Chicago ins Auditorium Theatre. Seither wechseln die Orte immer wieder.

Wo wird der NFL-Draft 2023 übertragen?

Nach dem Wechsel der Rechte von ProSieben zu RTL wird der Draft in diesem Jahr vom Privatsender aus Köln übertragen. Für die nächsten fünf Jahre wird RTL die Spiele der Regular Season, der Playoffs sowie den Super Bowl übertragen.

Aus Kansas City berichten in diesem Jahr Jan Stecker, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Alex von Kuczkowski vom Draft. Dies sind gleichzeitig die ersten vier Namen der neuen NFL-Crew, die RTL in diesem Zuge bekanntgab.

Die Startzeiten der Übertragungen im Überblick:

Draft-Tag 1: Freitag, 28. April 2022, 0.30 Uhr, auf NITRO, RTL+ und DAZN

Draft-Tag 2: Samstag, 29. April 2022, 0.30 Uhr, auf RTL+ und DAZN

Draft-Tag 3: Samstag, 29. April 2022, 18.00 Uhr, auf RTL+ und DAZN

NFL-Draft: So ist der Ablauf

Gab es zu Anfang der NFL noch bis zu 30 Draftrunden, ist die Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter nach unten reduziert worden. Seit 1994 sind es noch sieben Draftrunden, die an inzwischen drei Tagen durchgeführt werden. Am ersten Tag, dem Donnerstag, beginnt die erste Draftrunde zur Primetime um 20 Uhr nach Ostküstenzeitrechnung. Die Draft-Runden Nummer zwei und drei finden am Freitag statt, die übrigen Draft-Runden werden Samstag durchgeführt.

NFL-Draft 2023: Reihenfolge – welches Team darf zuerst draften?

Das Reglement des NFL-Draft sieht vor allem vor, eine Balance zwischen allen Mannschaften zu gewährleisten. Demnach bekommen die schlechtesten Teams der Vorsaison die Möglichkeit, als erstes zu wählen und damit die potenziell stärksten Spieler zu draften.

Um die Reihenfolge zu bestimmen, wird auf das Sieg-Niederlagen-Verhältnis der Mannschaften geschaut. Wer in der vergangenen Saison das schlechteste Verhältnis von allen Teams hatte, darf als erstes wählen. Umgekehrt greift der Super-Bowl-Sieger erst als letztes in den Draft ein.

Nicht-Playoff-Teams: Draftplätze 1 – 18

In Wildcard-Runde ausgeschieden: Draftplätze 19 – 24

In Divisional-Runde ausgeschieden: Draftplätze 25 – 28

Im Conference-Championship ausgeschieden: Draftplätze 29 – 30

Verlierer des Super Bowl: Draftplatz 31

Gewinner des Super Bowl: Draftplatz 32

Es können sich jedoch auch Verschiebungen ergeben. Denn die Teams können mit ihrem Draftplatz handeln oder ihn eintauschen. 2016 tauschten die Tennessee Titans beispielsweise ihren Nummer-Eins-Draftpick gegen diverse Erst-, Zweit- und Drittrundenpicks mit den Los Angeles Rams.

Die Reihenfolge und Picks der ersten Draft-Runde:

Pick: Chicago Bears Pick: Houston Texans Pick: Arizona Cardinals Pick: Indianapolis Colts Pick: Seattle Seahawks Pick: Detroit Lions Pick: Las Vegas Raiders Pick: Atlanta Falcons Pick: Carolina Panthers Pick: Philadelphia Eagles Pick: Tennessee Titans Pick: Houston Texans Pick: New York Jets Pick: New England Patriots Pick: Green Bay Packers Pick: Washington Commanders Pick: Pittsburgh Steelers Pick: Detroit Lions Pick: Tampa Bay Buccaneers Pick: Seattle Seahawks Pick: Miami Dolphins (Pick wurde von der NFL entzogen) Pick: Los Angeles Chargers Pick: Baltimore Ravens Pick: Minnesota Vikings Pick: Jacksonville Jaguars Pick: New York Giants Pick: Dallas Cowboys Pick: Buffalo Bills Pick: Cincinnati Bengals Pick: New Orleans Saints Pick: Philadelphia Eagles Pick: Kansas City Chiefs

NFL-Draft: Wie viel Zeit darf man sich beim Pick lassen?

Auch hier gibt es klare zeitliche Vorgaben. In der ersten Runde haben die Vertreter der Teams jeweils zehn Minuten Zeit, sich für einen Spieler zu entscheiden. In der zweiten Runde sind es nur noch sieben Minuten pro Pick, in allen weiteren Runden nur noch fünf Minuten. Braucht ein Vertreter zu lange mit seiner Entscheidung, erlischt das Zeitfenster und das nachfolgende Team kann sich den Wunschspieler sichern.

Wie lange dauert der NFL-Draft?

Der NFL-Draft ist eine mehrtägige Veranstaltung – und das schon seit Beginn an. Daher ist es auch schon länger eine große Frage, wann die Drafts stattfinden sollen. So fand der Draft die ersten 52 Jahre immer dienstags und mittwochs statt, ehe er in den 90er-Jahren auf Samstag und Sonntag verlegt wurde. 2010 zog man den Draft dann erneut vor – auf die Zeit von Donnerstag bis Samstag. Dabei ist es bis heute geblieben.

Sind Zuschauer beim NFL-Draft erlaubt?

Da der Eintritt frei ist, hat jeder Zugang und darf sich die Veranstaltung anschauen. Vorausgesetzt, man bekommt noch einen Platz. Denn dass die Veranstaltung umsonst ist, wissen die Fans. Daher bilden sich seit jeher lange Schlangen an den Veranstaltungsorten, denn schließlich möchte jeder dabei sein, wenn der kommende NFL-Superstar erstmals im Scheinwerferlicht steht.

NFL-Draft: Wann fand der erste Draft der Geschichte statt?

Der erste NFL-Draft fand 1936 in Philadelphia im Ritz-Carlton Hotel statt. Er wurde eingeführt von Bert Bell, dem damaligen Teambesitzer der Philadelphia Eagles und der Pittsburgh Steelers. Weil die Chicago Bears, die Green Bay Packers, die New York Giants und das Washington Football Team, damals noch unter dem Namen „Redskins“, zu dominant waren und kleinere Teams so kaum Talente dazu bewegen konnten, sich ihrem Team anzuschließen, wurde der Draft ins Leben gerufen, um wieder mehr Ausgeglichenheit unter den Teams herzustellen.

