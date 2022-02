NFL bestätigt: Tampa Bay Buccaneers Gastgeber bei Spiel in München

München stand als Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Deutschland bereits fest. Jetzt ist klar, welches Team Gastgeber wird: die Tampa Bay Buccaneers.

„Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der NFL spielen, die internationale Präsenz auszubauen und uns gleichzeitig ermöglichen, NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen“, sagte Joel Glazer, Co-Vorsitzender der Buccaneers, laut Mitteilung der NFL am Montag.

„Wir freuen uns sehr, mit den Buccaneers einen kürzlichen Super-Bowl-Champion in München zu haben und danken ihnen dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass es ein denkwürdiger Start unserer Spielserie in Deutschland wird“, sagte NFL-Europa-Chef Brett Gosper.

NFL in München: Wer wird Gegner der Buccaneers?

Das Spiel in München wird eines von fünf Spielen der „International Games“ sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt. Da die Green Bay Packers und die New Orleans Saints in London spielen, kommen folgende sieben Teams als Gegner für die „Bucs“ in Frage:

Atlanta Falcons

Baltimore Ravens

Carolina Panthers

Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs

Los Angeles Rams

Seattle Seahawks

Sowohl der Gegner als auch das genaue Datum der Partie sollen bei der offiziellen Bekanntgabe des Spielplans 2022 zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. In den nächsten vier Jahren sollen vier Spiele der Regular Season in Frankfurt und München ausgetragen werden.

