NFL live bei RTL: Das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten

Die kommende NFL-Saison wird in Deutschland ab dem Herbst von RTL präsentiert und ausgestrahlt. Los geht es am 8. September 2023 um 2.20 Uhr deutscher Ortszeit mit der Begegnung der Kansas City Chiefs gegen die Detriot Lions.

Mit dem Wechsel von ProSieben zu RTL wird es auch ein neues Team von Moderatorinnen und Moderatoren geben. Diese wurden am Freitagmittag in Frankfurt im Deutsche Bank Park in einer groß angelegten Pressekonferenz vorgestellt. Dabei gibt es sowohl alte Bekannte als auch einige neue Gesichter zu sehen.

NFL bei RTL: Alte Bekannte und neue Gesichter

So sind die ehemaligen Footballspieler Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Björn Werner wieder mit dabei. Auch das Duo Patrick „Coach“ Esume und Jan Stecker sind wieder mit von der Partie. Ebenfalls alte Bekannte sind die beiden Moderatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Neue Gesichter im Team von RTL sind unter anderem Autor und Sportjournalist Alex von Kuczkowski und Moderator und Schauspieler Mitja Lafere. Ebenfalls neu dabei sind Moderatorin Jana Wosnitza, die von Sport1 abgeworben wurde, sowie NFL-Experte Adrian Franke. Abschließend gehören dem neuen Team als Expertinnen auch die Trainerin der Munich Cowboys Nadine Nurasyid und Flag-Football-Profi Mona Stevens an.

RTL plant zudem, ab dem zweiten Spieltag auch Fans im Studio zuzulassen. Zudem ist geplant, dass es pro Spieltag – wie man das bereits aus der Vergangenheit von ProSieben kannte – zwei Spiele bei RTL zu zeigen, ein weiteres soll dann beim Bezahlsender RTL+ zu sehen sein. Dies würde bedeuten, dass die NFL-Fans in Deutschland sich wieder auf ein Spiel ab 19 Uhr und eines ab ca. 22.30 Uhr im Free-TV freuen dürfen.