Mit vollem Körpereinsatz! Hier checkt Fußballerin einen Flitzer zu Boden

Die australische Fußball-Nationalspielerin Sam Kerr hat während eines Champions-League-Spiels den Lauf eines Flitzers ausgebremst. Der Mann war bei der Partie zwischen dem FC Chelsea und Juventus Turin (0:0) am Mittwoch auf das Feld gerannt und hatte sich dabei selbst gefilmt.

Als die Ordner zu langsam agierten, rammte Chelsea-Spielerin Kerr den jungen Mann mit ihrer linken Schulter und brachte ihn damit zu Fall. Kurz darauf lief der Mann jedoch weiter. Für ihre Aktion wurde Stürmerin Kerr von den Zuschauern mit lautem Applaus gefeiert. Allerdings kassierte die 28-Jährige auch eine Gelbe Karte.

Sam Kerr could run through a brick wall I’m not convinced otherwise… pic.twitter.com/J6vQTRXHv6

— Kelsey Trainor (@ktrain_11) December 8, 2021