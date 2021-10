Seit Oktober 2021 gibt es eine neue Frau im Team von Sky Sport News: Laura Winter verstärkt den Sport-Nachrichtensender. Radio-Erfahrung hat sie schon jede Menge, nun zieht es sie ins Fernsehen. Wir stellen sie euch die Moderatorin vor!

Die Liste der Moderatorinnen, die ihre Karriere in den vergangenen Jahren bei Sky Sport News ins Rollen gebracht haben, ist lang. Während Britta Hofmann zumindest zu den Gesichtern der Bundesliga-Übertragungen bei Sky zählt, sind Jana Azizi, Laura Papendick und Anna Kraft mittlerweile allesamt bei RTL tätig.

>> Laura Winter: Das ist das neue Gesicht bei Sky Sport News <<

Laura Winter tritt nun also in die Fußstapfen dieser Moderatorinnen und führt die Zuschauer durch die Welt des Sports bei Sky Sport News. Einblicke in ihr Privatleben gibt sie hingegen in erster Linie auf Instagram.

Dort vereinte sie, als sie im Herbst 2021 ihr Sky-Debüt feierte, bereits eine fünfstellige Anzahl an Followern. Mit jedem Auftritt wird die Zahl künftig wahrscheinlich steigen. Das sind die schönsten Fotos von Laura Winter!

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Laura Winter (@lauramwinter)

Vor ihrem Wechsel zu Sky arbeitete Winter für Radio Hamburg. Zwischen der Hansestadt und den Sky-Studios in Unterföhring liegt unter anderem Düsseldorf – auch dahin gibt es mal einen Abstecher:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Laura Winter liebt den Court – Tennis ist ihre Leidenschaft

Zu ihren Leidenschaften abseits der Arbeit zählt Tennis. Immer wieder gibt es Schnappschüsse vom Court wie diesen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Damit fügt sie sich beim Sender, der unter anderem auch die Rechte für Wimbledon und andere Tennis-Turniere hat, blendend ein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Mit Sport hat dieses Foto wenig zu tun, ihren Fans dürfte das aber herzlich egal sein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wo absolvierte Winter aber ihr Volontariat? Nein, nicht auf dem Malediven! Der nächste Post ist nur ein Urlaubsfoto. In Frankfurt lernte sie bei Antenne Frankfurt und war da unter anderem mit der Eintracht beschäftigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Dass es Winter immer wieder noch nach Frankfurt zieht, sehen wir hier:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hier ist sie bei den Hamburg Open:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Laura Winter privat – so lässt sich es sich gut gehen

Wer viel Sport macht, darf sich natürlich aber auch mal einen Feierabend-Wein genehmigen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hier gibt es für Fans und Freunde auf Instagram mal einen ernsteren Blick, bei Sky dürfen sich die Zuschauer dann aber sich wieder über ein Lächeln freuen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren. Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Einige Sport-Moderatorinnen aus Deutschland haben wir bereits genannt. Allerdings sind das ja längst noch nicht alle – die schönsten Sport-Moderatorinnen Deutschlands zeigen wir euch hier. Wer auch mal international schauen will, für den haben wir hier die Liste der schönsten Sport-Moderatorinnen weltweit.