Kleiner Fan fragt Tennis-Profi im Match nach Schläger – mit Google Translate

Ein kleiner Tennis-Fan hat beim Davis-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Russland mit einer kuriosen Aktion die Blicke auf sich gezogen. Doppelspezialist Tim Pütz verlor zwar das Davis-Cup-Halbfinale gegen Russland mit den deutschen Tennis-Herren, gewann aber einen neuen Fan.

Nach seinem Dreisatzsieg im bedeutungslosen Doppel mit Kevin Krawietz schenkte der Frankfurter einem kleinen Jungen seinen Schläger. Mitten im Match hatte der junge Zuschauer ihm sein Handy hingehalten – und mit einer Übersetzungshilfe eine Frage gestellt.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

This kid 😂. He used google translate to ask Pütz to give him his racquets when he wins. Also, look at that celebration lol! #DavisCupFinals pic.twitter.com/nIqhHCAHjo

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) December 4, 2021