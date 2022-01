Handball-Star wird niedergestochen – mehrere Stiche in die Brust

Der französische Handball-Nationalspieler Elohim Prandi ist Opfer einer Messerattacke geworden. Der 23-Jährige sei in der Silvesternacht in Paris durch mehrere Messerstiche verletzt worden, teilte sein Verein Paris Saint-Germain mit. Prandi schwebe aber nicht in Lebensgefahr und befinde sich derzeit im Krankenhaus unter Beobachtung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elohim Prandi (@elohimprandi71)

Nach Informationen der Sportzeitung „L’Équipe“ soll der linke Rückraumspieler von den Messerstichen in die Brust getroffen worden sein, nahe der Lunge und der Milz. Laut dem Nachrichtensender Franceinfo ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Zur Frage, ob Prandi bei der Europameisterschaft antreten kann, die vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei stattfindet, machte sein Verein keine Angaben.

dpa