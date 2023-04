Handball-EM 2024 in Köln: Moderatorin Laura Wontorra wird Botschafterin

Laura Wontorra, beliebte Sportmoderatorin bei DAZN und im linearen TV, stammt gebürtig aus Bremen. Seit vielen Jahren aber wohnt die 34-Jährige bereits in Köln. Um ihre Liebe zur Domstadt zu unterstreichen, wird Laura Wontorra nun auch Botschafterin der Stadt.

Genauer gesagt wird sie Botschafterin der Handballeuropameisterschaft, die vom 18. Januar bis zum 28. Januar in Köln in der Lanxess-Arena ausgetragen wird. Wer sich nun fragt, wieso ausgerechnet eine Fußballexpertin Botschafterin für die Handball-EM wird, der muss wissen, dass ihr Vater nicht nur ebenfalls ein erfolgreicher Moderator war bzw. ist, sondern auch eine lange Handballvergangenheit besitzt. So war Wontorra zeitweise Trainer der Handball-Damen des SV Werder Bremen, ehe er zum Fernsehen ging.

Daher ist es keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern vielmehr logisch, dass Laura Wontorra Botschafterin der Stadt Köln für die Europameisterschaft im kommenden Jahr wird. Gemeinsam mit Markus Baur, Handball-Weltmeister von 2007 und heutiger Trainer, wird sie das Turnier begleiten.

Handball-EM 2024 in Köln: Laura Wontorra passt ideal zu Köln

„Ich fühle mich geehrt, Botschafterin der EHF EURO 2024 zu sein“, erklärte Wontorra dem Sport-Informations-Dienst (SID). „Handball ist ein geiler Sport, mein Vater hat jahrelang die Damenmannschaft des SV Werder Bremen betreut und mein Bruder gründet gerade mit der Sportplattform DYN ein neues TV-Zuhause für die Handball-Bundesliga, Handball liegt uns ‚Wontis‘ also im Blut. Ich freue mich unfassbar darauf, dass hier in Köln, meiner Wahlheimat, der nächste Europameister gekürt wird!“

Auch der Vorstand Marketing und Kommunikation des Deutschen Handballbundes, Thomas Zimmermann, freut sich über das prominente Aushängeschild. „Die EHF EURO im Januar nächsten Jahres wird ein Ereignis, das die Massen auch über die zahlreichen Handballfans hinaus in seinen Bann ziehen wird. Um Aufmerksamkeit für dieses besondere Sportereignis zu wecken, freuen wir uns über bekannte und sportbegeisterte Gesichter, die uns im Vorfeld des Turniers unterstützen. Laura Wontorra ist eine der bekanntesten und beliebtesten Sportmoderatorinnen in Deutschland, die mit ihrer lockeren und mitreißenden Art ideal zum Kölschen Lebensgefühl passt. Daher ist sie die perfekte Botschafterin für den Standort Köln.“

Handball-EM 2024 in Köln: Laura Wontorra freut sich auf die Stimmung

Markus Baur ist ebenfalls begeistert von der Personalie und freut sich auf die Zusammenarbeit mit der 34-Jährigen. „Ich denke, wir werden ein starkes Duo sein und Köln toll vertreten.“ Auch Laura Wontorra kann die Vorfreude auf das Event nicht verhehlen. „Die Stimmung in der Lanxess-Arena ist jedes Mal einmalig, es ist ja mittlerweile ein echter Handball-Tempel geworden. Ich hoffe, die Halle wird nicht nur bei den Spielen der deutschen Jungs proppevoll sein, und wir zeigen der Welt, was für eine Hammer-Stimmung die Handball-Fans aus ganz Europa hier machen.“

Neben Köln findet die EM auch in den Städten Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Mannheim und München statt. In Köln werden eine Hauptrundengruppe und das Finalwochenende ausgetragen.