Im Januar findet die Handball-EM mit 24 Nationen in den Gastgeberländern Österreich, Schweden und Norwegen statt. Wir haben Infos zur zum Turnier und zur deutschen Mannschaft zusammengestellt.

Wer überträgt die EM 2020?

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF live im TV und im Online-Stream gezeigt. Das TV-Team der ARD geht mit Moderator Alexander Bommes, Kommentator Florian Naß und Experte Dominik Klein an den Start. Für das ZDF berichten Moderator Yorck Polus und Experte Sören Christophersen. Am Mikro übernimmt Christoph Hamm mit seinem Experten Markus Baur.

Sportdeutschland.TV zeigt alle nicht-deutschen Spiele live, Eurosport wird bis zu 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV übertragen.

Termine und deutsche Spiele:

Die EM findet vom 9. bis 26. Januar 2020 statt.

Die Vorrunden-Spieltermine der deutschen Mannschaft in Gruppe C (Spielort Trondheim):

Donnerstag, 9. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland – Niederlande (ZDF)

Samstag, 11. Januar, 18.15 Uhr: Spanien – Deutschland (ARD)

Montag, 13. Januar, 18.15 Uhr: Lettland – Deutschland (ZDF)

Die Hauptrunde findet vom 16. bis 22. Januar statt. Wenn sich das DHB-Team qualifiziert, spielt es in Gruppe 1 in Wien an diesen Tagen:

Donnerstag, 16. Januar

Samstag, 18. Januar

Montag, 20. Januar

Mittwoch, 22. Januar

Halbfinale: Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr

Platzierungsspiele: Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr

Finale: Sonntag, 26. Januar, 16.30 Uhr

>> Hier gibt es den kompletten Spielplan

Der Modus zur Handball-Europameisterschaft:

Erstmals treten 24 Nationen bei einer EM an, bisher waren es stets 16. Aus den sechs Vorrunden-Gruppen kommen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten weiter und spielen in der Hauptrunde. Die Dritt- und Viertplatzierten scheiden aus.

In der Hauptrunde geht es mit zwei Sechser-Gruppen weiter. Die Teams nehmen das Ergebnis aus ihrem direkten Vorrunden-Duell mit. Die besten Mannschaften der Vorrunden-Gruppen A, B und C treffen sich in Hauptrunden-Gruppe 1, die Teams aus den Gruppen D, E und F in Hauptrunden-Gruppe 2.

Die beiden Ersten der Hauptrunden-Gruppen treffen im Halbfinale auf den jeweils Zweitplatzierten der anderen Gruppe. Die Drittplatzierten der Hauptrundengruppe spielen in einem Platzierungsspiel Platz fünf aus.

Folgende Kriterien entscheiden bei Punktgleichheit:



Punkte in den direkten Vergleichen Torverhältnis in den direkten Vergleichen Zahl der erzielten Tore in den direkten Vergleichen Torverhältnis aus allen Gruppenspielen Zahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen Losentscheid

Steht es in den K.o.-Spielen nach 60 Minuten unentschieden, folgt eine Verlängerung von 2×5 Minuten. Sollte es auch danach unentschieden stehen, folgt eine weitere Verlängerung von 2×5 Minuten. Steht dann immer noch kein Sieger fest, entscheidet ein Siebenmeter-Werfen.

Das erweiterte DHB-Aufgebot:

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat am Donnerstag seinen erweiterten Kader für die Europameisterschaft im Januar bekanntgegeben. Bis spätestens zum 8. Januar muss dieses 28 Spieler umfassende Aufgebot auf 16 Akteure für die Endrunde in Norwegen, Österreich und Schweden reduziert werden. Während des Turniers könnte Prokop dann aber mehrfach Wechsel mit den Spielern aus seinem erweiterten Kader vornehmen.

Tor:

Andreas Wolff, KS Vive Kielce (28 Jahre)

Silvio Heinevetter, Füchse Berlin (35)

Dario Quenstedt, THW Kiel (30)

Johannes Bitter, TVB Stuttgart (37)

Linksaußen:

Uwe Gensheimer, Rhein-Neckar Löwen (33)

Marcel Schiller, Frisch Auf Göppingen (28)

Patrick Zieker, TVB Stuttgart (25)

Rückraum links:

Fabian Böhm, TSV Hannover-Burgdorf (30)

Finn Lemke, MT Melsungen (27)

Philipp Weber, SC DHfK Leipzig (27)

Paul Drux, Füchse Berlin (24)

Julius Kühn, MT Melsungen (26)

Rückraum Mitte:

Marian Michalczik, GWD Minden (22)

Fabian Wiede, Füchse Berlin (25)

Tim Kneule, Frisch Auf Göppingen (33)

Maximilian Janke, SC DHfK Leipzig (26)

Luca Witzke, SC DHfK Leipzig (20)

Rückraum rechts:

Steffen Weinhold, THW Kiel (33)

Franz Semper, SC DHfK Leipzig (22)

Kai Häfner, MT Melsungen (30)

David Schmidt, TVB Stuttgart (26)

Rechtsaußen:

Tobias Reichmann, MT Melsungen (31)

Patrick Groetzki, Rhein-Neckar Löwen (30)

Timo Kastening, TSV Hannover-Burgdorf (24)

Kreis:

Patrick Wiencek, THW Kiel (30)

Hendrik Pekeler, THW Kiel (28)

Jannik Kohlbacher, Rhein-Neckar Löwen (24)

Johannes Golla, SG Flensburg-Handewitt (22)

Wer sind die Favoriten?

Dänemark und Frankreich sind die großen Favoriten. Bei den Buchmachern gibt gibt es für die Skandinavier Quoten um die 3,2, für die Franzosen immerhin über 4. Dahinter folgen gleich mehrere Teams, denen Außenseiter-Chancen eingeräumt werden. Neben Schweden, Norwegen und Spanien zählen auch die Deutschen zu diesem Kreis.

Die Austragungsorte in Schweden, Norwegen und Österreich

Es gibt fünf Austragungsorte. In Österreich wird in Graz und Wien, in Norwegen in Trondheim und in Schweden in Malmö und Göteborg gespielt.

Gruppe A Österreich – Messehalle, Graz (Kapazität: 6000)

Gruppe B Österreich und Hauptrunden-Gruppe 1 – Stadthalle, Wien (10.000)

Gruppe C Norwegen – Spektrum, Trondheim (8000)

Gruppe D Norwegen – Spektrum, Trondheim (8000)

Gruppe E Schweden und Hauptrunden-Gruppe 2 – Malmö Arena (13.000)

Gruppe F Schweden – Scandinavium, Göteborg (12.000)

Finalrunde – Tele 2 Arena, Stockholm (22.000)

Historie: alle Handball-Europameister

Die Handball-Europameisterschaften der Männer werden seit 1994 ausgespielt. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt. Alle Sieger auf einen Blick: