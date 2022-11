WM 2022 in Katar: Das sind die schönsten Spielerfrauen – alle Fotos

Am 20. November beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Neben den Spielen gibt es auch auf den Tribünen und in den sozialen Netzwerken einiges zu sehen: Wir zeigen euch die schönsten Spielerfrauen, die im Emirat am Golf dabei sind.

Sasha Attwood

Partnerin von: Jack Grealish (England)

Position: Stürmer

Verein: Manchester City

Foto: instagram.com/sasha__rebecca/ Noemie Happart

Partnerin von: Yannick Carrasco (Belgien)

Position: Linksaußen

Verein: Atletico Madrid

Foto: instagram.com/noemiehappart/ Pilar Rubio

Partnerin von: Sergio Ramos (Spanien)

Position: Verteidiger

Verein: Paris Saint Germain

Foto: instagram.com/pilarrubio/ Anna Lewandowska

Partnerin von: Robert Lewandowski (Polen)

Position: Stürmer

Verein: FC Barcelona

Foto: instagram.com/annalewandowska/ Jordan Ozuna

Partnerin von: Karim Benzema (Frankreich)

Position: Stürmer

Verein: Real Madrid

Foto: instagram.com/itsjiordynn/ Lisa Müller

Partnerin von: Thomas Müller (Deutschland)

Position: Stürmer

Verein: Bayern München

Foto: instagram.com/lisa.mueller.official/ Georgina Rodriguez

Partnerin von: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Position: Stürmer

Verein: Manchester United

Foto: instagram.com/georginagio/ Antonella Roccuzzo

Partnerin von: Lionel Messi (Argentinien)

Position: Stürmer

Verein: Paris Saint-Germain

Foto: instagram.com/antonellaroccuzzooo Ines Tomaz

Partnerin von: Bernardo Silva (Portugal)

Position: Mittelfeld

Verein: Manchester City

Foto: instagram.com/inesdegenertomaz/ Carol Cabrino

Partnerin von: Marquinhos (Brasilien)

Position: Abwehr

Verein: Paris Saint-Germain

Foto: instagram.com/carolcabrino/ Zoe Cristofoli

Partnerin von: Theo Hernandez (Frankreich)

Position: Abwehr

Verein: AC Milan

Foto: instagram.com/carolcabrino/ Izabel Goulart

Partnerin von: Kevin Trapp (Deutschland)

Position: Torhüter

Verein: Eintracht Frankfurt

Foto: instagram.com/izabelgoulart/ Michele De Bruyne

Partnerin von: Kevin De Bruyne (Belgien)

Position: Mittelfeld

Verein: Manchester City

Foto: instagram.com/lacroixmichele/ Edurne Garcia

Partnerin von: David De Gea (Spanien)

Position: Torhüter

Verein: Manchester United

Foto: instagram.com/edurnity/ Helena Matic

Partnerin von: Dominik Livakovic (Koratien)

Position: Torhüter

Verein: Dinamo Zagreb

Foto: instagram.com/helenamatic/ Beatriz Espejel

Partnerin von: Koke (Spanien)

Position: Mittelfeld

Verein: Atletico Madrid

Foto: instagram.com/beatrizespejel/

Partnerin von: Frenkie de Jong (

Position: Mittelfeld

Verein: FC Barcelona

Ohne Italien bei der WM in Katar

Verzichten müssen wir hingegen etwa auf Thessa Lacovich, Freundin des italienischen Stars Manuel Locatelli, oder Jessica Aidi, Partnerin von Marco Verratti. Der Grund ist so einfach wie traurig: Italien hat sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

Dänemark verzichtet komplett auf Anreise der Spielerfrauen

Ebenso verzichten müssen wir auf die dänischen Spielerfrauen um Nanna Linding, Partnerin von Mathias Jattah-Njie Jørgensen, kurz Zanka. Der dänische Verband hat wenige Wochen vor Turnierstart beschlossen, die Spielerfrauen komplett daheim zu lassen. Man wolle, „dass Katar so wenig wie möglich Profit aus dem Turnier schlägt“, weshalb man das Reiseaufkommen so gut es geht minimiert, wie es vom dänischen Verband heißt.

Englands „Wags“ wurden ermahnt

Die englischen Spielerfrauen, auf der Insel nur „Wags“ (Abkürzung der englischen Presse für „Wifes and Girlfriends“) genannt, sind hingegen vor Ort, bekamen aber eine eindringliche Warnung des englischen Fußballverbands FA mit auf den Weg. Nicht zu freizügig kleiden, keine Partys in der Öffentlichkeit und kein lautes Singen und feiern. Sonst drohen empfindliche Strafen bis hin zu Gefängnis. Denn die englischen Spielerfrauen haben schon für die eine oder andere Eskapade am jeweiligen Austragungsort gesorgt.