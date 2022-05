Video: Platzsturm in England – Patrick Vieira tritt Everton-Fan um

Patrick Vieira war als Fußballer schon ein unangenehmer und harter Gegenspieler, der keine Konfrontation auf dem Platz scheute. Das hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn der französische Weltmeister von 1998 mittlerweile Trainer ist und einen Anzug trägt.

Vieira ist nach einem Platzsturm in der englischen Premier League in eine Auseinandersetzung mit einem Fan verwickelt gewesen. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage seines Vereins Crystal Palace am Donnerstagabend beim FC Everton war der Trainer über das Spielfeld gegangen.

Auf einem Videoclip, den der Sender „Sky Sport News“ auf Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wieder der Franzose von einem mutmaßlichen Everton-Anhänger bedrängt und mit dem Handy gefilmt wurde. Nach kurzer Zeit packte Vieira den jungen Mann und trat anschließend nach ihm, bevor er von anderen Fans abgedrängt wurde.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd — Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022

Frank Lampard hat Verständnis mit Patrick Vieira

„Ich habe dazu nichts zu sagen“, sagte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Partie. Evertons Trainer Frank Lampard zeigte Verständnis für Vieira. „Ich fühle mit Patrick“, sagte der frühere englische Nationalspieler.

Ein Video aus der Perspektive des getretenen Fans zeigt indes, dass Vieira zuvor auch verbal beleidigt wurde:

Durch den 3:2-Erfolg sicherte sich Everton einen Spieltag vor Saisonende den Verbleib in der Premier League. Nach Abpfiff des Spiels, in dem die Gastgeber bereits mit 0:2 zurückgelegen hatten, stürmten die Anhänger das Spielfeld. „Es war die reine Begeisterung der Fans, die auf den Platz gekommen sind, nachdem wir den Abstieg vermieden hatten. Wenn es richtig gemacht wird, lasst sie auf dem Platz bleiben, lasst sie ihren Moment haben. Solange sie sich benehmen, kein Problem“, sagte Lampard.

Wenige Stunden zuvor war ein Fan des Zweitligisten Nottingham Forest wegen Körperverletzung zu 24 Wochen Haft verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte am Dienstagabend nach dem Sieg von Forest gegen Sheffield United im Halbfinal-Rückspiel der englischen Championship während des Platzsturms durch Tausende Fans United-Kapitän Billy Sharp einen Kopfstoß versetzt und ihn mit voller Wucht zu Boden gestoßen. Sharp musste daraufhin medizinisch behandelt werden.

