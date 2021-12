Champions League: Chaos bei der Auslosung! Achtelfinale wird um 15 Uhr neu ausgelost

Nach einigen Pannen muss die Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Champions League wiederholt werden. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, habe es „technische Probleme mit der Software eines externen Dienstleisters“ gegeben. Um 15.00 Uhr MEZ soll erneut gelost werden. Damit ist auch das Los des FC Bayern hinfällig. Den Münchnern wurde zunächst Atlético Madrid zugelost.

Die Fehler bei der Auslosung begannen am Montag bei der zweiten Partie. Dabei wurde der von Ralf Rangnick trainierte englische Rekordmeister Manchester United zunächst dem spanischen Club FC Villarreal zugelost. Dies war laut Reglement aber gar nicht erlaubt, da beide Clubs schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Der frühere russische Nationalspieler Andrej Arschawin musste noch einmal ziehen und loste Villarreal dann den United-Stadtrivalen Manchester City zu.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

