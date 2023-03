Top-Spiel gegen den HSV: Fortuna-Fans fürchten Auswärtsspiel im eigenen Stadion

Am Freitag steigt in der Merkur Spiel-Arena ein echtes Zweitliga-Spitzenspiel. Dann trifft der Tabellenvierte Fortuna Düsseldorf auf den Tabellendritten, den Hamburger SV. Es ist ein erster Showdown der Saison für die Fortuna-Fans, denn mit einem Sieg könnten die Rheinländer vielleicht noch mal in den Aufstiegskampf eingreifen. Eine Niederlage hingegen könnte jegliche Aufstiegsträume jäh zunichte machen.

Daher kommt es auch auf die Fans und die Unterstützung von den Rängen an. Und erstmals nach langer Zeit wird das Stadion ausverkauft sein. Allerdings sind viele Anhänger der Fortuna inzwischen in Sorge, denn offenbar ist das Stadion vor allem deshalb voll, weil sehr viele HSV-Unterstützer aus dem hohen Norden die Reise nach Nordrhein-Westfalen auf sich nimmt. Daher ist die Befürchtung vor einem Auswärtsspiel im eigenen Stadion groß.

Topspiel gegen den HSV: Gingen zu viele Karten nach Hamburg?

„20.000 Karten an Hamburg, der Rest (eventuell) alles Fortunen. Das ist definitiv kein typisches ausverkauftes Heimspiel“, kommentierte eine Facebook-Userin unter den entsprechenden Tonight-News-Beitrag. Und damit ist sie keinesfalls allein. „Tja. Vermutlich wird das am Freitag eher ein Auswärtsspiel…„, schrieb ein Anderer. Dabei liegt der Kern des Problem wohl gar nicht bei den reisefreudigen Nordlichtern.

Denn dass nun bis zu 20.000 HSV-Anhänger erwartet werden, hat wohl vor allem mit der Freigabe der Karten seitens der Fortuna zu tun. Daher ärgert sich auch ein weiterer Fortuna-Fan in der Tonight-News-Kommentarspalte bei Facebook: „Leider viel zu viele Karten nach Hamburg gegangen. Das dürfte jetzt ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion werden.“

Topspiel gegen den HSV: „HSV Supporters Club“ feiert 30-jähriges Bestehen

Auch ein anderer Nutzer stellt sich die Frage, wieso die Fortuna diesen Schritt gegangen ist. „Es wäre auch ohne den HSV voll, nur keiner weiß, warum die so viele Karten bekommen haben. Es wurden ja noch einige Blöcke neben dem Gästeblock für Hamburger frei gegeben.“ Anzunehmen ist, dass man aus Düsseldorfer Sicht tatsächlich ganz uneigennützig mit über 50.000 Fußballfans ein großes sportliches Fest feiern will.

Ob man dabei aber mit so vielen HSV-Fans gerechnet hat? Gänzlich von der Hand zu weisen ist es nicht, dass man von Fortuna-Seite dem HSV sehr entgegen kommen wollte, zumal der „HSV Supporters Club“ am 28. März sein 30-jähriges Jubiläum feierte. Mit über 66.000 Mitgliedern ist er die mit Abstand größte Abteilung des HSV. Daher ist der Gedanke nicht völlig abwegig, den Hamburger Anhängern einen entsprechenden Rahmen bieten zu wollen.

Fakt ist: Das Stadion wird nach über drei Jahren endlich wieder ausverkauft sein. Für die Stadt, aber auch für die 2. Bundesliga wird es in jedem Fall ein Fußballfest werden. Bleibt zu hoffen, dass alles friedlich bleibt und die Anhänger beider Lager daran genau so viel Interesse haben.