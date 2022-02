Schock-Foto: Anthony Modeste nach Corona-Infektion an Herz-Lungen-Maschine

Es war ein Schock für den gesamten 1. FC Köln, als Torjäger Anthony Modeste am Donnerstag, 10. Februar, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Immerhin ist der Franzose vollständig geimpft. Somit musste er beim Spiel gegen RB Leipzig aussetzen, seine Mannschaft aus der häuslichen Quarantäne vor dem Fernseher anfeuern.

Jetzt ist der Profi wieder genesen, sendet seinen Fans aber ein schockierendes Foto aus dem Krankenhaus! Was ist los bei Anthony Modeste?

Das Bild zeigt den Kicker mit diversen Schläuchen auf der Brust und einer blauen Beatmungsmaske, die fast sein ganzes Gesicht bedeckt. Dazu trägt er eine schwarze Shorts. Sein Oberkörper wird lediglich von Schläuchen und einem Handtuch bedeckt. Modeste ist an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die seine Organe auf die Funktionsfähigkeit testen soll.

Modeste nach Corona wieder fit: Krankenhaus-Bild dramatischer als die Situation

Doch dann die Entwarnung: Der beliebte Kölsch-Franzose zeigt einen „Daumen hoch“ und versieht die Instagram-Story mit einem grünen Häkchen. Check! Bei Modeste funktioniert noch alles. Trainer Steffen Baumgart, der zuletzt selbst trotz Booster mit Corona zu kämpfen hatte, dürfte das freuen. Der 33-Jährige hat bisher 14 der 33 Kölner Saisontreffer erzielt und damit maßgeblichen Anteil am Höhenflug des FC. In der Torjägerliste der Bundesliga belegt der 33-Jährige Rang vier hinter Robert Lewandowski (FC Bayern/26 Tore), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/19) und Erling Haaland (Borussia Dortmund/16). Auch der im Winter von Sampdoria Genua ausgeliehene Julian Chabot kehrte nach seiner Erkrankung am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück.

Ende 2021 hatte sich der ungeimpfte Bayern-Star Joshua Kimmich mit dem Coronavirus infiziert. Auch er stand aber Anfang des Jahres wieder auf dem Platz.

