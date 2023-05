Rekord-Finale in Köln: 44.808 Fans beim Frauen-DFB-Pokal

Das gab es noch nie: Beim DFB-Pokalfinale der Frauen am Donnerstag (18. Mai) zwischen dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg waren insgesamt 44.808 Zuschauer im Kölner Rheinenergie-Stadion anwesend. Das Endspiel war damit ausverkauft. Mit einem 4:1 setzte sich der VfL Wolfsburg gegen die Freiburgerinnen durch.

Grund zum Jubeln hatten jedoch nicht nur die Pokal-Siegerinnen. So überbot die Zuschauerzahl des Endspiels an Christi Himmelfahrt den bisherigen Rekord von 26.282 Zuschauern bei der Premiere im Jahr 2010 deutlich. Erst im April kam es an selber Stelle ebenfalls zu einem Rekord: Bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) kamen 38.365 Fans in Stadion uns sorgten für eine Publikums-Bestmarke in der Frauen-Bundesliga.

Lob für den anhaltenden Zuschauerzuspruch im deutschen Frauen-Fußball gab es von DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Das ist eine tolle Entwicklung und wir gehen den Weg entschlossen weiter.“ Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zeigte sich sichtlich zufrieden: „Dass wir so viele Menschen hier haben, das ist der Lohn für jahrelange Arbeit, für den Glauben und für sportlich herausragende Leistungen.“