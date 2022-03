PSG-Boss dreht nach CL-Aus durch: „Ich werde dich töten!“

Was war das für ein fantastisches Fußballfest am Mittwochabend in Madrid. In einem packenden Spiel drehte Real Madrid einen Rückstand gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain und zog so schließlich doch noch ins Viertelfinale der Champions League ein.

Das Hinspiel hatten die Königlichen in Frankreich mit 0:1 verloren und auch im Rückspiel lagen sie nach 45 Minuten mit einem Tor hinten – bis die Stunde des Karim Benzema schlug. Binnen 17 Minuten (60., 75., 77.) erzielte der Franzose einen lupenreinen Hattrick. Am Ende gewann Real das Spiel durch seine Tore mit 3:1 und siegte in der Gesamtabrechnung mit 3:2 nach zwei Partien gegen den Widersacher aus der Stadt der Liebe.

Während die Spanier den Sieg ihres Teams feierten, schaute Paris St. Germain und deren Verantwortliche erneut in die Röhre: Wieder einmal musste man im Achtelfinale die Segel streichen, wieder einmal passten Aufwand und Ertrag bei den Franzosen nicht zusammen.

Vor allem PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi präsentierte sich im Anschluss an das Ausscheiden als schlechter Verlierer, wie unter anderem die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet. Nach der Partie soll er in den Katakomben des Stadions in Madrid völlig die Kontrolle verloren haben und durch die Räume gejagt sein. Auf der Suche nach dem Schiedsrichtergespann sei er zunächst im Raum eines Real-Betreuers gelandet – mehrere Ordner hätten ihn allerdings stoppen können.

Bericht an die UEFA dürfte PSG in Schwierigkeiten bringen

Von seiner Suche nach dem Unparteiischen Danny Makkelie ließ Al-Khelaifi sich aber offensichtlich nicht abbringen. Als der PSG-Boss den Referee schließlich gefunden hatte, soll er Augenzeugenberichten zufolge sehr aggressiv aufgetreten sein. Es wurde Equipment zerschlagen, die Türe blockiert und Al-Khelaifi sowie PSG-Sportdirektor Leonardo sollen den Schiedsrichter aufgefordert haben, die Kabine zu verlassen.

Der Niederländer selbst habe das alles wie folgt in seinem Bericht festgehalten: „Nach dem Spiel zeigten der PSG-Präsident und Sportdirektor, Leonardo, aggressives Verhalten und versuchten, in die Umkleidekabine der Schiedsrichter einzudringen. Sie blockierten die Tür, und der Präsident schlug absichtlich auf die Fahne eines der Anwesenden ein und zerbrach sie.“ Auch vor einem Real-Mitarbeiter, der die irren Szenen mit seinem Handy filmte, soll Al-Khelaifi nicht Halt gemacht haben. Laut Bericht habe er gesagt: „Ich werde dich töten!“ Nun müssen sich der Klub und die Verantwortlichen wohl auf eine harte Strafe einstellen.

Benzema gegen Donnaruma: Foul oder nicht?

Vor allem eine Szene soll die PSG-Bosse auf die Palme gebracht haben: Beim Stand von 0:1 für Paris wurde ein Rückpass zu PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma gespielt, der diesen aber nicht kontrolliert weitergeben konnte, weil Karim Benzema den Torhüter in einen Zweikampf verwickelte. Paris forderte einen Freistoß wegen Foulspiels, Makkelie ließ jedoch weiterlaufen – und in derselben Szene markierte Benzema den Ausgleich, der den Beginn der Aufholjagd markierte.

