Neuseeländerin Meikayla Moore schießt lupenreinen Hattrick – leider ins eigene Tor

Jedes Jahr veranstaltet der US-amerikanische Fußballverband den „SheBelieves Cup“. Ein Turnier nur für Frauenfußballnationalmannschaften. Seit 2016 wird das Turnier jährlich ausgetragen, so auch in diesem Jahr. Als Gäste sind diesmal die Teams aus Neuseeland, Tschechien und Island dabei.

Dabei trafen die USA und Neuseeland aufeinander. Es sollte ein historisches Spiel werden. Denn auf Seiten der Kiwis erzielte Neuseelands Meikayla Moore einen lupenreinen Hattrick. In der 5. Minute traf sie zum 1:0, nur eine Minute später erhöhte sie bereits auf 2:0. Noch vor der Halbzeit gelang der 25-Jährigen das 3:0. Kurios: Es waren alles Eigentore und somit Treffer für die USA.

Der Spott im Netz war der Spielerin vom FC Liverpool in der englischen Premier League gewiss.

Not great 😬 New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴 (via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Nicht nur, dass es ein Hattrick war, sie erzielte jeweils einen Treffer mit dem linken Fuß, einen mit dem rechten Fuß und ein Tor per Kopf.

Not only that… a perfect hat trick of own goals…

Left foot right foot header 😭pic.twitter.com/uZiemQFnRr https://t.co/0UdJOdHcCM — Tez (@tezilyas) February 21, 2022

Auch die englische Fußballlegende Gary Lineker war beeindruckt.

Wenn du also mal schlecht drauf bist und glaubst, es sei nicht dein Tag, dann denk an Meikayla Moore. Wahrscheinlich merkst du dann, dass dein Tag so schlecht nicht ist.

