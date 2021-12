Laura Winter liebt Jonas Hofmann – diese Fotos verraten es

Jonas Hofmann ist bisher einer der wenigen Lichtblicke bei Borussia Mönchengladbach. Mit sieben Toren in zwölf Bundesliga-Spielen ist er der Topscorer der Fohlen – zweimal traf er außerdem im Dress der Nationalmannschaft. Hängen seine starken Leistungen womöglich mit einer neuen Liebe zusammen?

Zwölf Jahre lang waren Jonas Hofmann und seine Ex-Frau Lena ein Paar. Im vergangenen Sommer kam dann jedoch das Ehe-Aus. Nun ist der 29-Jährige aber offensichtlich wieder glücklich – mit Moderatorin Laura Winter, die seit Oktober in Diensten von Sky steht.

>> So schön ist die neue Sky-Moderatorin Laura Winter <<

Offiziell gemacht haben beide ihre Beziehung zwar noch nicht, nach den neuesten Social-Media-Aktivitäten der beiden ist aber mehr als offensichtlich, dass sie ein Paar sind. Sowohl Winter als auch Hofmann posteten am Dienstagabend auf Instagram ein Foto aus einem Restaurant in Düsseldorf. Zu sehen sind zwar nur sie selbst, wer allerdings ein Auge für gewisse Details hat, wird schnell erkannt haben, dass sie an einem Tisch sitzen – und gegenseitig ihre Hand halten.

Hier das Foto von Laura Winter:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Laura Winter (@lauramwinter)

Und hier zum Vergleich das von Jonas Hofmann:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jonas Hofmann (@jonasho23)

Wir fassen zusammen: Der Tisch ist derselbe, die Stühle die gleichen. Ja, der Boden ist auf Jonas Hofmanns Foto ein anderer. Aber: Schaut man sich auf Laura Winters Schnappschuss den Hintergrund an, sieht man, dass auch Holzelemente in den Boden eingearbeitet sind. Immer noch Zweifel? Dann schaut doch mal auf die Frauenhand auf Hofmanns Foto: roter Nagellack – genau wie der von Laura Winter.

Viele Fans haben die Indizien ebenfalls so gedeutet. So kommentiert einer etwa unter Winters Foto: „Na klar…. Wieder ein Fußballer“. Winter ist die Ex von HSV-Profi Tim Leibold, von dem sie sich im Sommer 2020 trennte. Nun strahlt sie wieder – und Jonas Hofmann gleich mit.

>> Die schönsten Fotos von Sky-Moderatorin Laura Winter <<