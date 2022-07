Kuriose Tanzeinlage: Hier gibt Köln-Trainer Steffen Baumgart seine „Let’s Dance“-Bewerbung ab

Die Wege in Köln sind kurz! Zwischen dem Geißbockheim und den „Let’s Dance“-Studios liegen rund elf Kilometer. Wieso wir euch das erzählen? Weil wir ein absolutes Tanz-Talent gesichtet haben, prominent ist er auch noch. Die Rede ist von Steffen Baumgart, aktuell Trainer des 1. FC Köln.

Nach der Qualifikation für den Europapokal liegen die „Effzeh“-Fans Baumgart im Grunde schon zu Füßen. Gerade erst hat Baumgart seinen Vertrag in Köln verlängert. Für das Leben nach dem „Effzeh“ – wann auch immer das sein mag – ist er jedenfalls gerüstet. Sein Verein hat nun ein Video veröffentlicht, das die volle Bandbreite Baumgarts zeigt:

Wer braucht Wimbledon, wenn man Steffen Baumgart und Fußballtennis hat!? 🎾😂 #effzeh pic.twitter.com/jQXojF36dd — 1. FC Köln (@fckoeln) July 7, 2022

Erst extrem emotional, mit einem impulsiven Schrei in die Kamera nach einer gelungenen Aktion beim Fußballtennis mit seinem Staff – dann gibt’s sogar noch eine Tanzeinlage. Von wie vielen Bundesliga-Trainern würden wir solche Bilder sehen? Wegen solcher Szenen hat Baumgart in den vergangenen Jahren vielerorts Sympathien gewonnen.

Steffen Baumgart: Video aus dem Trainingslager amüsiert „Effzeh“-Fans

Wir müssen aber mal etwas kritisieren! Wir sind uns nicht sicher, welcher Tanzstil das genau sein soll – bei den Haltungsnoten dürfte es da den ein oder anderen Abzug geben. Die musikalische Untermalung der Social-Media-Abteilung des Klubs tut ihr Übriges, das Ganze hat Hand und Fuß. „Let’s Dance“-Chefjuror Joachim Llambi hätte vermutlich seine Freude daran, mit Baumgart zusammenzuarbeiten.

Entstanden ist das Video im Sommer-Trainingslager des „Effzeh“ in Donaueschingen. Dort bereitet Baumgart seinen Kader aktuell auf die anstehende Spielzeit vor, für ihn ist es die zweite als Trainer der Kölner. Anfang August geht es dann in der Bundesliga los – für den 1, FC Köln geht es am 1. Spieltag gegen Aufsteiger Schalke 04.

