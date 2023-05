Kölsch-Brauerei spendiert FC-Fans Freibier zum Saisonabschluss

Der 1. FC Köln und die Gaffel Brauerei sind seit zwei Jahrzehnten Partner. Seit 2018 gibt es zudem die Kooperation, dass die Brauerei für jedes geschossene Heimtor der Kölner in der Bundesliga-Saison jeweils 111 Liter Freibier für die Fans spendiert. Nach dem letzten Saisonspiel wird das Freibier dann für die Heimfans ausgeschenkt.

Bei bislang 27 Toren sind so inzwischen 3774 Liter Bier zusammengekommen, und die Partie gegen den Rekordmeister aus München steht am kommenden Samstag erst noch an. Bedeutet, dass noch einige hundert Liter aufs Konto fließen könnten, bis der Ausschank nach Spielende erfolgt.

Gaffel-Manager mit wichtiger Bitte an Köln-Fans

Bis 19.30 Uhr am Samstag haben die Fans dann nach Abpfiff Zeit, um ihr Freibier zu genießen. Der Ausschank findet am Oskar-Rehfeld-Weg am Rheinenergiestadion statt. Vorab kündigte Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen an: „Für einen reibungslosen Ablauf und die schnellstmögliche Ausgabe des Freikölsch werden wir sorgen. Wir bitten aber auch um Unterstützung der Fans bei der Müllvermeidung und Entsorgung. Auch sollte nicht mehr Kölsch bestellt werden, als getragen werden kann.“

Ob sich das bei einem möglichen Heimsieg gegen den FC Bayern aber wirklich vermeiden lässt, bleibt abzuwarten. Bereits jetzt ist die Saison der Geißböcke als recht erfolgreich anzusehen. Mit dem Abstieg hatte man nie etwas zu tun und vielleicht beendet man die Saison sogar erneut vor dem Rivalen aus Mönchengladbach.