Letzter Weltmeister von 1954: Horst Eckel ist tot

Horst Eckel ist tot. Der letzte noch lebende Spieler des Teams, das Deutschland 1954 erstmals zum Fußballweltmeister krönte, starb am 3. Dezember im Alter von 89 Jahren.

