Fußball-WM in Katar: Das sind die schönsten Moderatorinnen

Esther Sedlaczek ist für die ARD in Katar. Foto: instagram.com/esthersedlaczek/ Es ist ihr erstes großes Turnier für den Sender. Foto: instagram.com/esthersedlaczek/ Auch Julia Scharf berichtet für das Erste aus dem Wüstenstaat. Foto: instagram.com/juliascharf_sport/ Die 41-Jährige ist schon seit über 10 Jahren im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen. Foto: instagram.com/juliascharf_sport/ Mit Lea Wagner ist die Tochter des Fußballtrainers David Wagner ebenfalls bei der WM. Foto: instagram.com/leawagner/ Sie ist seit 2021 bei der ARD. Foto: instagram.com/leawagner/ Für den Telekomsender Magenta ist Ruth Hofmann in Katar dabei. Foto: instagram.com/_ruth_hofmann/ Sie kennt sich mit sportlichen Großveranstaltungen bereits aus. Foto: instagram.com/_ruth_hofmann/ Katrin Müller-Hohenstein ist bereits seit 2006 beim ZDF. Foto: Stefan Sauer dpa/lmv Es ist bereits ihre fünfte Weltmeisterschaft, die sie als Moderatorin begleitet. Foto: Sven Hoppe/dpa

Am 20. November 2022 beginnt in Katar die Fußballweltmeisterschaft. Neben schönem Fußball im Wüstenstaat wird es auch am Spielfeldrand eine ganz Menge zu sehen geben. Wir zeigen euch die schönsten Moderatorinnen, die im deutschen TV die WM begleiten.

